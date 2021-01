Judo : "C'est le défi de tout une carrière" Teddy Riner évoque sa quête d'un troisième titre olympique

Son entourage nous l'a expliqué, en 2021, Teddy Riner va se faire rare dans les médias. Le double champion olympique de judo (+100 kg) et décuple champion du monde est en mission, il se prépare pour la conquête d'un troisième titre olympique. Tokyo 2021 occupe une bonne partie de ses pensées. Il a changé ses méthodes d'entraînement, fait un régime drastique (moins 26 kg / 140 kg sur la balance). Mais pour Teddy Riner tout ces efforts valent la peine :

C’est le défi de toute une carrière. Est-ce que je vais réussir à remporter cette troisième médaille d’or olympique ? C’est ça, l’objectif. Et je vais tout faire pour aller chercher cette belle médaille. Alors oui, j’ai fait quelques modifications sur moi-même, et sur ma façon de m’entraîner. Ce changement s’avère être payant puisque quand je regarde ma dernière compétition, je me suis senti mieux, à l’aise, plus rapide. Et forcément, lorsqu’on met des choses en place et qu’on voit des résultats, ça fait plaisir.