Jules Iloki : "Même en jeunes, je n'ai jamais gagné contre Rennes avec le FC Nantes"

Le milieu terrain offensif du FC Nantes Jules Iloki n'a toujours pas affronté Rennes en Ligue 1. Il pourrait remédier à cela ce samedi au Roazhon Park. Auteur d'une passe décisive en championnat cette saison, Jules Iloki estime avoir progressé depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao.

Jules Iloki aime faire la différence, éliminer, accélérer, se projeter vers l'avant. C'est connu. Mais depuis l'arrivée de Sergio Conceiçao, le milieu de terrain Nantais ne rechigne plus à défendre. "Nous défendons bien maintenant" dit-il sourire aux lèvres. Mais cela est-il un plaisir ? "(Silence). Oui, oui, parce qu'on prend moins de buts" précise t-il. La nouveauté, ce sont des heures de séances vidéos. "On fait de la vidéo tous les jours. On analyse le jeu de nos adversaires. On regarde s'ils jouent long ou court. S'ils passent par les côtés. S'ils évoluent avec plusieurs éléments dans l'axe". Résultat, Jules Iloki a l'impression d'avoir progressé avec son nouvel entraîneur. "Je soigne plus mon repli défensif. Je resserre plus dans l'axe. Avant, je défendais trop bas. Là, je défends plus haut. Et c'est ensuite plus facile pour contre attaquer. Avec Conceiçao, on sait tous ce qu'on a à faire sur le terrain" affirme l'enfant des Ulis.

Je prends plus de plaisir quand je délivre une passe décisive que quand je marque" Jules Iloki

Auteur d'une passe décisive à Dijon lors de la première journée de championnat, Jules Iloki n'a toujours pas marqué en Ligue 1 cette saison. Son dernier et unique but dans l'Elite remonte au 29 septembre 2015 à Lille. "Je prends plus de plaisir quand je délivre une passe décisive que quand je marque. Mais je sais que je dois travailler devant le but. Je dois arrêter de me précipiter sur mon dernier geste. Je dois être plus calme" prévient le milieu de terrain offensif du FC Nantes. Un défaut qu'il tente d'améliorer à l'entraînement. "J’accumule les séances spécifiques avec le coach. J'enchaîne les frappes, les reprises de volée et les duels avec le gardien" conclut Jules Iloki.

