Jules Koundé, ancien des Girondins de Bordeaux, sélectionné avec l'équipe de France pour l'Euro

Son nom revenait dans les conversations ces derniers temps, mais c'est tout de même une surprise, qui a été annoncée mardi soir par Didier Deschamps. Au milieu des noms de Karim Benzema, Antoine Griezmann ou de Raphaël Varane, celui de Jules Koundé. S'il est né en 1998, comme Kylian Mbappé, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux n'a pour l'instant connu aucune sélection. Mais le voilà dans le grand monde, trois ans après ses débuts en professionnel aux Girondins.

Jules Koundé dans la liste des Bleus, dévoilée mardi soir. © Maxppp - FRANCK FIFE / POOL/EPA/Newscom/MaxPPP

Une sélection méritée pour Koundé, devenu le patron de la défense du FC Séville, depuis qu'il y est arrivé à l'été 2019. En deux saisons en Andalousie, il a disputé 88 matchs, remporté la Ligue Europa, découvert la Ligue des champions, et laissé une telle impression que son nom est aujourd'hui associé à celui des plus grands clubs du monde. Il pourrait d'ailleurs quitter Séville cet été, si tenté qu'un club puisse payer les 80 millions d'euros demandé par les Andalous.

Avec le FC Séville, Koundé s'est frotté à Lionel Messi et aux plus grands joueurs du monde. © Maxppp - Julio Munoz/EPA/Newscom/MaxPPP

Ces deux dernières années, "JK" a aussi découvert le maillot bleu, celui des Espoirs, avec lesquels il a disputé huit rencontres. Il pensait disputer avec eux l'Euro U21 et les Jeux Olympiques. Ce sera finalement l'Euro chez les grands, avec l'équipe de France A. Koundé ne partira évidemment pas titulaire, mais sera en concurrence avec Kurt Zouma pour être le suppléant de l'inamovible Raphaël Varane, axe droit de la défense des Bleus. En conférence de presse mardi soir, Didier Deschamps a aussi salué sa "polyvalence". Le Girondin peut aussi évoluer comme défenseur droit, poste où Benjamin Pavard et Léo Dubois ont été convoqués.

Les mots de Didier Deschamps sur Jules Koundé, mardi soir. Copier

En tout cas, quelque soit le nombre de minutes jouées par Koundé, il y aura un peu de Gironde à l'Euro. Même s'il est né à Paris, Jules Koundé est en effet un pur produit du football du département et de ces petits clubs ruraux. C'est en effet à la Fraternelle de Landiras, dans le Sud-Gironde, qu'il a débuté le football. Il est désormais le parrain de l’école de foot du club.

Après des passages à Cérons et à La Brède, Koundé finit par intégrer le centre de formation des Girondins en 2013 (comme le raconte le site spécialisé Formation Girondins). Capitaine des champions de France U19 en 2015 (avec Aurélien Tchouameni, Zaydou Youssouf et Gaëtan Poussin), il fait ensuite ses débuts chez les professionnels en janvier 2018, un jour où les Girondins de Bordeaux coulent en coupe de France, éliminés par Granville.

Jules Koundé (à gauche) avec Zaydou Youssouf et Aurélien Tchouameni, ses coéquipiers de formation aux Girondins. © Maxppp - Quentin Salinier/MAXPPP

Une défaite qui ne freine pas la carrière de Koundé, qui deviendra ensuite indispensable aux côtés de Pablo en défense centrale : il ne manquera que quatre matchs en un an et demi. Au total, il disputera 70 matchs chez les Girondins (4 buts) marqués par une progression constante, et l'impression, à la fin, qu'il était bien au dessus de lot. Mature pour son âge, leader dans le jeu, il quittera les Girondins pour Séville contre 25 millions d'euros. Laissant quelques regrets aux supporters Girondins, mais beaucoup de fierté de voir l'enfant du cru aller si haut.