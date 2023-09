Julien Cardy espère un groupe "très relevé" pour le TFC en Europa League

Julien Cardy, ancien Pitchoun, a débuté sa carrière au TFC au début des années 2000. Il a connu le renouveau du club et les débuts de l'ère Sadran. Intervenant dans notre émission 100% TFC, il a posé son regard sur le tirage de la phase de groupes de l'Europa League. Un tirage très attendu par les supporters du TFC.

ⓘ Publicité

"Si on peut avoir trois grosses équipes..."

Julien Cardy rêve de voir le Toulouse Football Club se frotter au gratin européen : "On n'était pas habitué ces dernières années à participer à ce genre de compétition. Le TFC a mérité cette place, c'est une récompense. Maintenant, il faut se consacrer à fond dans cette compétition. Les supporters vont être à fond derrière l'équipe aussi. J'espère que ce sera un groupe très relevé. Quand on est joueur et qu'on réussit à jouer ce genre de compétition, on a envie de jouer des équipes qui valent le coup. Surtout quand on n'a pas l'habitude. Si on peut avoir trois grosses équipes, je serais très content. Je sais que le TFC fera bonne figure."

L'été toulousain a été mouvementé avec beaucoup de départs alors forcément, il y a quelques interrogations : "Tu me mets l'équipe de l'an dernier qui commence l'Europa League, j'ai forcément plus de certitudes. Il y a beaucoup de choses à reconstruire, beaucoup de questions qui sont posées. Le temps va manquer parce qu'il y a un enchaînement championnat/Coupe d'Europe. Le match face à Clermont dimanche doit permettre à l'équipe d'être plus sereine pour les semaines à venir."

Pas question pour autant de jeter cette Europa League par la fenêtre : "Quand on est joueur, on a envie de jouer tous les matches à fond. Est-ce que l'effectif est assez important pour jouer sur tous les tableaux ? Il faut faire en sorte que toutes les compétitions soient abordées de la même manière. Après, peut-être qu'au fil de la saison, les objectifs seront revus. Il ne faut pas se poser la question de la jouer à fond ou pas dès maintenant. Au coach de faire les bons choix pour faire en sorte de concerner tout le monde."