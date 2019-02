Julien Faussurier, le milieu du Stade Brestois, sera absent au moins deux mois

Brest, France

L'année noire de Julien Faussurier n'en finit pas. Ce vendredi, l'entraîneur du Stade Brestois, Jean-Marc Furlan a annoncé que le milieu de terrain offensif du club manquerait "de huit à dix semaines".

A cause d'un problème sur un tendon des ischio-jambiers comme l'explique Jean-Marc Furlan ci-dessous.

Jean-Marc Furlan : "C'est un tendon dont on se sert pour saturer les ligaments croisés. On va l'enlever. C'est une blessure rarissime. Très rare chez les footballeurs. Il n'a pas de chance. "

La décision de faire subir une opération a été prise hier, jeudi, lors d'une réunion entre le joueur, le staff et le médecin du club Michel Kergastel.

Julien Faussurier est arrivée au centre d'entraînement de Kerlaurent équipé de béquilles, ce vendredi. Il pourrait revenir début avril.

Une blessure rarissime

Julien Faussurier était sorti en tout début de rencontre, vendredi dernier, lors du match nul au Havre (1-1). Le milieu de terrain brestois avait déjà raté les tous premiers matchs de la saison en raison d'une blessure au pied. Il avait confié avoir difficilement vécu cette situation, au micro de France Bleu Breizh Izel.

Julien Faussurier, après le match Brest - Châteauroux, fin septembre Copier

Loué pour sa capacité à enchaîner les matchs et sa régularité, l'ancien joueur de Sochaux et Troyes a inscrit un but, et délivré deux passes décisives en dix-huit matchs cette saison. Il avait marqué huit fois, et délivré treize passes décisives la saison dernière.