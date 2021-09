Julien Stéphan, après la défaite de Strasbourg contre Lille : "Jouer 20 minutes, ça n'est pas suffisant"

Dominé pendant plus d'une heure par le LOSC, le Racing Club de Strasbourg s'est réveillé trop tardivement ce samedi soir à la Meinau et s'incline 2 à 1. Réactions, analyses, statistique, résumé audio sur cette défaite face au champion de France en titre.

Le Racing a longtemps été dominé par des Lillois intenses au pressing et très habiles dans la projection vers l'avant. Grâce à un doublé de Jonathan David (23ème et 57ème sur penalty), le LOSC pensait avoir le match tranquillement en mains. Mais grâce aux entrées de Ludovic Ajorque, de Frédéric Guilbert et d'Ibrahima Sissoko, les Strasbourgeois se sont révoltés. Sissoko a réduit le score sur un corner (75ème), mais dans la foulée, Adrien Thomasson a été expulsé pour une semelle sur un joueur lillois. Et malgré un dernier rush strasbourgeois en infériorité numérique, le Racing s'incline pour la deuxième fois de la saison à domicile (1-2).

LES DECLAS :

L'entraîneur du Racing Julien Stéphan : "Ils ont été meilleurs que nous pendant 60 - 65 minutes, ils méritaient de mener au score. On a été meilleurs les 25 dernières minutes. Mais ils ont eu deux tiers du temps l'avantage sur le terrain et nous un tiers, donc ça finit à 2 à 1 pour eux. 20 minutes contre ce genre d'adversaire, ça n'est pas suffisant pour renverser le match. On a malgré tout pris six points sur neuf, ça reste une bonne semaine pour nous".

L'ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Matz Sels a été une fois de plus décisif dans sa cage. Même s’il a encaissé deux buts de Jonathan David sur une reprise aux 6 mètres (23ème) et sur pénalty (59ème), le gardien belge a aussi gagné deux duels face à l’attaquant canadien. Il aurait même pu faire trembler la Meinau de plaisir dans les arrêts de jeu lorsqu’il s’est présenté dans la surface de réparation lilloise. Servi en retrait par Ibrahima Sissoko, Matz Sels a malheureusement dévissé sa frappe, avant d’être peut-être victime d’une faute et d’un pied en avant du défenseur lillois Reinildo, mais l’arbitre François Letexier n’a pas bronché.

A contrario, Alexander Djiku a vécu une soirée cauchemardesque. Il est fautif sur les deux buts lillois. Sur le premier, il a voulu couvrir le ballon et le laisser sortir en 6 mètres, mais Timothy Weah lui a piqué pour offrir un caviar à Jonathan David. Sur le deuxième, le défenseur strasbourgeois provoque le penalty en crochetant le pied de Timothy Weah.

LA STAT : 25 ans.

Le Racing n’y arrive pas face au champion de France en titre. La dernière victoire en Ligue 1 contre un champion sortant remonte à 1996, chez l’AJ Auxerre de Guy Roux (1-0, but du Nigérian Godwin Okpara le 20 décembre 1996). Pour l’anecdote, les Strasbourgeois avaient déjà battu l’AJA au match aller cette saison-là le 3 septembre 1996 à la Meinau (2-1 grâce à un doublé… d’Okpara, pourtant défenseur central).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :