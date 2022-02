Julien Stéphan après le match nul à Saint-Etienne (2-2) : "J'ai aimé l'abnégation de l'équipe"

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "On avait commencé de la pire des manières possibles en encaissant très tôt un but largement évitable. J'ai beaucoup aimé le comportement de l'équipe, sa réaction mentale pour ne pas douter et sa faculté à mettre l'adversaire sous pression en permanence. Nous avons dominé dans tous les secteurs du jeu en première période. Je regrette l'égalisation arrivée trop vite. Ils sont venus deux fois dans notre surface et ont marqué deux buts. En seconde période, j'ai aimé l'abnégation de l'équipe, car ici ça pousse très fort au niveau du public. C'est un point qui nous permet de faire tourner le compteur".

- Le défenseur du Racing Lucas Perrin : « Sur le coup-franc de Fred (Guilbert), j'ai le réflexe de mettre le pied et elle part bien dans le petit filet. Magnifique ! Si je la refais dix fois, je pense qu'elle part huit fois dans la tribune et une fois sur le poteau. C'est un bon point pris. On ne repart pas à sec. Beaucoup d'équipes vont se casser la gueule ici, surtout avec un stade rempli comme ça. Mais je pense qu'on pouvait repartir avec la victoire".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Lucas Perrin a livré une bonne prestation défensive, dans la lignée de ses performances de 2022. Après une entame de saison compliquée, l’ancien Marseillais a gagné en expérience, en intelligence de placement et en constance. Et au stade Geoffroy-Guichard, il a concrétisé ses progrès en marquant son premier but sous le maillot strasbourgeois (son deuxième en L1), avec au passage un petit chef d’œuvre (29ème minute). Il a repris d’une volée acrobatique un coup-franc de Frédéric Guilbert. Une belle « papinade » dont le Marseillais d’origine se souviendra longtemps.

LA STAT : 12.

Le Racing a marqué un quart de ses buts de la tête cette saison (12/48). Habib Diallo a été opportuniste pour scorer de près de la tête après un corner frappé par Sanjin Prcic. Les Strasbourgeois ont d’ailleurs marqué leurs deux buts de l’après-midi sur coups de pied arrêtés. C’était l’un des axes de progrès pointé du doigt par Julien Stéphan à la mi-saison.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :