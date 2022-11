"Pas satisfaits" mais "pas largués" : Julien Stéphan veut rester optimiste après le match nul contre Lorient

Les Strasbourgeois se sont contentés d'un match nul (1-1) , ce dimanche à la Meinau, face à Lorient. Un point arraché en fin de rencontre, grâce à un but d'Habib Diallo, à la 87e minute. Terem Moffi avait ouvert le score pour les Merlus dès la cinquième minute. L'honneur est sauf, mais le Racing Club de Strasbourg débute la trêve liée à la coupe du monde à l'avant-dernière place du classement de ligue 1.

ⓘ Publicité

Le Racing 19e de ligue 1, à deux points du premier non relégable

Pourtant, l'entraîneur, Julien Stéphan, veut continuer d'y croire : "Sur le plan mental, les joueurs ne lâchent rien, ils s'accrochent, ils sont là, même si on n'a pas les résultats qu'on voudrait, même si on n'est pas toujours brillants. C'est une équipe qui n'a pas la confiance qu'il faut pour aller au bout de ses intentions, qui n'a pas pas non plus toujours la réussite nécessaire, mais la réussite, ça va se provoquer, la confiance, va se redévelopper par une ou deux victoires."

"On n'est pas satisfaits de nos résultats, mais on n'est pas largués non plus", tempère Julien Stéphan, qui rappelle que le Racing n'a "que" deux points de retard sur le premier non-relégable. "Le groupe vit. Il faut récupérer physiquement et mentalement, je leur ai promis une préparation très dure" à la reprise dans deux semaines.

"Pas largués", ce sont aussi les mots de Dimitri Liénard. "Maintenant, si on en est là, c'est notre faute. Il va falloir se vider la tête et retrouver une équipe conquérante, dynamique." Le capitaine du Racing a une pensée pour les supporters, et demande à ses coéquipiers, "pour tous les gens qui viennent, pour tout le peuple bleu, d'au moins sortir lessivé, avec des crampes, de la terre, du sang, de la sueur, de ne pas subir, de revenir avec de la détermination".

Le prochain match après la trêve, ce sera contre le PSG le 28 décembre.

Le classement de la Ligue 1

loading

Les résultats de la Ligue 1

loading