Julien Stéphan, après le succès du Racing contre Saint-Etienne: "On a construit de très jolis buts collectifs"

LES DECLAS :

L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "C'est très bien pour nous, après il faut bien regarder le match. Saint-Etienne a réussi à nous poser des difficultés en première période par séquences. On a réussi a décanter la situation sur coup de pied arrêté. Je tiens à féliciter les joueurs, mais aussi mon staff qui a beaucoup travaillé ces phases de jeu pendant la trêve internationale. On a réussi à marquer un second but, ensuite l'exclusion a modifié la donne, même s'ils sont revenus juste avant la mi-temps. On a fait une deuxième mi-temps très bien maîtrisée. On a fait ce qu'il fallait faire en supériorité numérique en ayant la patience, la qualité technique nécessaire pour conserver le ballon dans le camp adverse et aussi attaquer le but adverse. On a construit de très jolis buts collectifs."

Le défenseur du Racing Maxime Le Marchand : "C'est mon premier but avec le Racing, c'est le premier but du match, ça permet de libérer un peu l'équipe, de jouer un peu plus tranquillement. Je suis d'autant plus content que ma femme et mes filles étaient pour la première fois au stade, ça fait deux mois que je ne les avais pas vues (NDLR elles étaient restées en Angleterre, où jouait Maxime Le Marchand la saison passée). C'est bien de marquer, surtout quand il y a la victoire au bout. C'était un match plaisant pour les spectateurs et pour nous aussi sur le terrain. Il y a ce fait de jeu, où ils prennent un rouge qui nous facilite les choses. Mais ça n'est jamais facile même en supériorité numérique, on a bien maîtrisé en deuxième mi-temps".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

On aurait pu mettre aussi Maxime Le Marchand ou les deux défenseurs latéraux Frédéric Guilbert et Anthony Caci, mais mention spéciale à Ibrahima Sissoko. Parfois décrié pour sa qualité technique, l’ancien milieu de Brest a été l’auteur de deux passes décisives pour Kevin Gameiro et Ludovic Ajorque, qui ont permis au Racing de prendre le large au score. Ibrahima Sissoko a aussi été excellent dans la récupération et la percussion, ses points forts habituels.

LA STAT : 2004.

Comme l’année de naissance de Habib Diarra, le jeune milieu de terrain qui a fait ses débuts professionnels avec le Racing en fin de rencontre (il est né le 3 janvier 2004). Un autre jeune originaire du quartier de la Meinau, Nordine Kandil (qui fêtera ses 20 ans le 30 octobre), a lui aussi joué ses premières minutes en Ligue 1. Il a même fêté sa première par une subtile passe décisive pour le cinquième but de l’après-midi signé Habib Diallo.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO: