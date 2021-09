Julien Stéphan après le succès strasbourgeois à Lens : "On a saisi l'opportunité avec un brin de réussite"

Le Racing Club de Strasbourg a fait tomber avec de la réussite le Racing Club de Lens, qui était encore invaincu cette saison 1 à 0, grâce au troisième but de la saison de Ludovic Ajorque. Les Strasbourgeois remontent à la 9ème place de Ligue 1 avec 10 points à l'issue de cette 7ème journée. Réactions et analyses.

LA DECLA :

L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "Lens a pris le monopole et le contrôle du jeu en première période. On a été situés trop bas par séquences et on a rendu le ballon trop vite à l'adversaire. Il y a eu ce fait de jeu avec l'expulsion (de Kevin Danso), ça change la donne et la dynamique du match. On a réussi à prendre le contrôle du jeu et à marquer un joli but. Ensuite, je regrette que nous ayons reculé et qu'on n'ait pas gardé notre volonté de jouer dans le camp adverse. Une occasion s'est présentée, et les joueurs sont parvenus à la saisir, c'est tout bénef pour le Racing. On sait que dans une saison parfois ça tourne en votre faveur, d'autre fois ça n'est pas le cas. Quand une opportunité se présente, il faut la saisir. Ce soir on l'a saisi avec le brin de réussite nécessaire".

L’HOMME DU MATCH :

Anthony Caci a délivré sa première passe décisive de la saison, une remise de la tête sur un centre d’Alexander Djiku pour Ludovic Ajorque, qui a de la tête aussi inscrit le seul but du match. Le Mosellan a aussi provoqué l’expulsion (très sévère) du défenseur central lensois Kevin Danso. Il a également plutôt bien contenu les velléités offensives de Jonathan Clauss, l’Alsacien de Lens.

LA STAT : 12.

C’est le douzième succès du Racing à Lens en Ligue 1. Il n’a fait aussi bien que chez un seul autre club Bordeaux (douze victoires aussi). (Source : Racing Database).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :

