Le Racing Club de Strasbourg aborde ce dimanche son match sur le Rocher en devançant Monaco au classement de la Ligue 1. Il espère continuer à jouer les trouble-fêtes face à un adversaire supérieur sur le papier, comme le seront prochainement Nice et Marseille.

Julien Stéphan avant le match de Strasbourg à Monaco : "On a hâte de s'étalonner dans ces rencontres"

Le Racing Club de Strasbourg devance l'AS Monaco au classement (au bénéfice d'un meilleur goal-average, les deux équipes comptent 19 points), avant l'affrontement entre les deux équipes dimanche en Principauté lors de la quinzième journée de Ligue 1. Une situation difficile à pronostiquer en début de saison.

Mais les Strasbourgeois ont été suffisamment solides, notamment à la Meinau, pour mériter leur septième place actuelle, tandis que l'équipe de Niko Kovač, pourtant quasi inchangée cet été, n'a pas réussi à surfer sur son formidable parcours en deuxième partie de saison passée.

Monaco plus efficace en coupe d'Europe

L'ASM, efficace en Europa League (elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale à la faveur d'un succès jeudi face aux Espagnols de la Real Sociedad), a laissé échapper trop de points en championnat, même si elle ne pointe qu'à six points du podium.

Un révélateur pour le Racing ?

Outsider dimanche, le Racing a un gros coup à jouer en cas de résultat positif, même si l'entraîneur Julien Stéphan réfute le terme de match bonus : "Je suis quelqu'un de très positif. D'avoir 19 points au bout de 14 journées, ça contente tout le monde. D'être à égalité avec Monaco avant ce match, ça contente aussi beaucoup de monde. Donc match bonus ou pas match bonus, je pense surtout qu'on a pris déjà beaucoup de points, c'est bien, mais on va y aller encore pour en prendre encore d'autres, même si la tâche s'annonce difficile parce que l'équipe adverse est forte et a beaucoup de talent. Mais on a hâte de s'étalonner dans ces rencontres-là".

D'ici la fin de l'année, le Racing affrontera encore deux autres adversaires qui ne boxent pas dans sa catégorie (Nice et Marseille). Des rencontres qui permettront d'en savoir encore plus sur le potentiel de cette équipe.

Le Marchand toujours out

Pour ce déplacement dimanche à Monaco, Julien Stéphan enregistre les retours de blessure de Jean-Eudes Aholou et de suspension de Ludovic Ajorque et d'Anthony Caci. En revanche, il devra se passer une nouvelle fois des services de Maxime Le Marchand, toujours blessé au dos.