Julien Stéphan avant le match de Strasbourg à Nice : "Il ne faut pas nous voir plus beau que nous sommes"

Le Racing multiplie les cartons à domicile (5-1 contre Saint-Etienne, 4-0 face à Lorient et 5-2 contre Bordeaux), il pointe à une excellente sixième place en Ligue 1, après tout de même déjà 16 journées. Il affole les statistiques très flatteuses, surtout à la Meinau.

Des éloges chiffrés qui font sourire l'entraîneur Julien Stéphan : "Nos résultats, le nombre de buts marqués, les statistiques que je vois fleurir de jour en jour, ça risque d'élever le niveau d'attention des adversaires, ça c'est clair. Après il ne faut pas nous voir plus beau que nous sommes. On est une équipe qui cherche à donner le maximum à chaque match, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont encore plus d'arguments que nous. On doit se battre, on n'a pas de marge. On est dans cette démarche-là, on n'est pas en train de s'enflammer. Quand on va à Nice, on est en position d'outsider, d'ultra outsider".

La deuxième attaque contre la meilleure défense

Face à des Aiglons ambitieux, auteurs d'un bon match nul à Paris, mais qui restent aussi sur deux défaites à domicile, le Racing a la possibilité de frapper un nouveau grand coup. "Il va falloir continuer notre invincibilité le plus longtemps possible, ça passe par un bon résultat à Nice, explique le défenseur central strasbourgeois Alexander Djiku. On va pouvoir se jauger aussi, car c'est la meilleure défense et nous on a une bonne attaque. On verra qui prendra le dessus. On est sur une bonne dynamique et en confiance. Si on arrive à prendre des points, ça sera très bien".

Le Racing sera toujours privé ce dimanche de l'ancien Niçois Maxime Le Marchand. Le défenseur central touché au dos sera out au moins jusqu'à la trêve de Noël.