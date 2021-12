Julien Stéphan, avant le match de Strasbourg à Valenciennes : "Si on se relâche, on passera à la trappe"

Pour son entrée en lice en Coupe de France, le Racing Club de Strasbourg a hérité ce jeudi 16 décembre d'un déplacement chez le 17ème de Ligue 2 Valenciennes. Les coéquipiers de Dimitri Liénard, 7èmes de Ligue 1, seront logiquement favoris, d'autant que l'entraîneur Julien Stéphan a annoncé qu'il ne chamboulerait pas son équipe ("quelques rotations seulement pour apporter de la fraîcheur").

Julien Stéphan ne fera pas beaucoup tourner

Mais face à une équipe du VAFC, qui comprend quelques habitués de la Ligue 1 (Matthieu Debuchy et l'ancien Strasbourgeois Baptiste Guillaume notamment) et qui a récemment changé d'entraîneur (Christophe Delmotte a remplacé Olivier Guégan début novembre), les Strasbourgeois devront faire preuve du même sérieux et de la même implication qu'en championnat.

Attention au piège

"Si on se relâche, on passera à la trappe, insiste Julien Stéphan. Tout simplement parce qu'on rencontre une équipe professionnelle avec des bons joueurs, qui s'entraînent tous les jours comme nous, avec les mêmes conditions de récupération. D'autant plus qu'un certain nombre de joueurs de Valenciennes connaissent la Ligue 1, le haut niveau et sont capables de s'y hisser. Je pense très honnêtement que sur un match, la différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1 peut-être très minime. A fortiori quand la Ligue 1 se déplace chez la Ligue 2. Ils joueront devant leur public, dans un stade où ils ont leurs repères. Tout ça doit faire qu'on doit être très très attentifs".

Julien Stéphan sur le charme particulier de la Coupe de France Copier

Dans sa courte carrière d'entraîneur, Julien Stéphan a déjà connu le bonheur de remporter la Coupe de France en 2019 avec Rennes (face au PSG en finale). Pour voir le Racing briller dans la compétition et la remporter, il faut revenir au début du siècle, c'était face à Amiens en 2001.

Julien Stéphan s'exprime sur le départ probable de Djiku et Diallo à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier et la pertinence de recruter un défenseur central au mercato d'hiver Copier