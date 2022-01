Julien Stéphan : "Battre Metz deux fois dans la saison, ça n'était pas arrivé depuis très longtemps"

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "On a très bien maîtrisé ce match. On a pris le contrôle du ballon et du jeu dès le début. Au bout de huit minutes, on avait déjà touché deux fois la barre. Il nous a manqué en première mi-temps de l’efficacité. On a continué à bien travailler en deuxième mi-temps, sans se frustrer et s’énerver, en étant plus cliniques devant le but. C’est ce qui a été bien réalisé. Je suis satisfait du match des joueurs et aussi fiers d’eux, parce que battre deux fois Metz dans la saison, ça n’était pas arrivé depuis très longtemps, c’était un objectif".

- L’attaquant Ludovic Ajorque : "Le coach nous a lancé le défi (de battre Metz deux fois dans la même saison) et on l’a tous relevé magnifiquement bien. On aurait aimé marquer en première mi-temps, on a eu des occasions, malheureusement on ne l’a pas fait. Le coach nous a dit à la mi-temps d’être patients, on a pu marquer en seconde mi-temps. On est contents, on prend trois points surtout dans un derby. C’est très important pour le club et les supporters. Et on avance".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT :

L’HOMME DU MATCH :

Ludovic Ajorque a connu une première mi-temps frustrante et en deuxième, il a été parfois trop altruiste. Mais au final, il a été encore décisif avec un but de la tête, son dixième de la saison, sur un centre au cordeau de Jeanricner Bellegarde (50ème minute). Puis avec son habituel sens du collectif, il a offert le deuxième but à Jean-Eudes Aholou (91ème minute). Indispensable.

LA STAT : 3.

Le Racing est parvenu pour la troisième fois de son histoire à remporter ses deux rencontres de première division la même saison face au FC Metz (après 1933-34 et 1978-79).

C’est aussi la deuxième fois seulement que les Strasbourgeois remportent ce derby trois fois de suite (après 1978-79).

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :