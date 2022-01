Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg : "L'ambition, on la matérialise par le jeu"

Longtemps en échec, le Racing est parvenu à renverser Montpellier dans le dernier quart d’heure (buts de Waris, Thomasson et Gameiro). Il remonte à la 7ème place de la Ligue 1 et peut viser la 4ème mercredi à Clermont. Réactions, analyses, résumé audio.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "J'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps, cette emprise sur le jeu, cette faculté à rester longtemps dans le camp adverse, à prendre possession du ballon, à créer des mouvements très variés sur le plan offensif et à enfoncer le clou dès qu'on a pu le faire. C'est pour nous une belle après-midi, trois buts supplémentaires de marqués et encore des ambitions dans le jeu qui ont été affichées. On a de l'ambition, mais l'ambition, on la matérialise par le jeu. Qu'on ne parle pas d'Europe. On a d'abord une première étape à aller chercher, c'est de valider le plus vite possible notre maintien. Allons étape par étape et restons focalisé sur le jeu."

- Le milieu de terrain Sanjin Prcić : "Le début de match était compliqué, mais on a eu une bonne réaction. Plus le temps avançait, on sentait qu'ils baissaient de pied. Au final, on est super contents car perdre 1 à 0 et revenir, marquer deux autres buts, c'est top. Même menés, on a les intentions d'aller vers l'avant, de récupérer le ballon haut, de se projeter. C'est agréable pour nous sur le terrain et quand ça se concrétise par des buts, c'est super".

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT CLAUDE SPRENG :

L’HOMME DU MATCH :

Adrien Thomasson a été, comme souvent, omniprésent. L’ancien Nantais n’a d’abord pas fait les bons choix ou a été en manque de réussite en première période. Mais son activité a été récompensée. Il a donné l’avantage aux Strasbourgeois en déviant subtilement de la tête un centre d’Anthony Caci (83ème minute) (déjà son 7ème but de la saison et son troisième de la tête). Il a créé beaucoup de décalages et a été l’origine de nombreuses actions dangereuses du Racing.

LA STAT : 375.

L’attaquant Majeed Waris est lui sorti de sa léthargie. Très peu utilisé, le Ghanéen a jailli du banc et égalisé d’une frappe puissante dans un angle fermé. Son premier but en Ligue 1 avec le Racing depuis plus d’un an, 375 jours précisément. Il avait marqué sur penalty face à Nîmes le 6 janvier 2021 à la Meinau (victoire 5-1).