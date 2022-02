Julien Stéphan l'entraîneur de Strasbourg : "Le nouvel objectif, c'est de franchir la barre des 50 points"

Ils l'avaient annoncé après leur victoire à Angers dimanche dernier, qui validait leur maintien en Ligue 1, alors qu'on n'en est pas encore aux deux tiers du championnat. L'entraîneur et les joueurs du Racing se sont fixé un nouvel objectif pour la suite de la saison.

Pas encore question d'évoquer une hypothétique qualification européenne, le nouvel objectif officiel est plus modeste pour l’instant. "Le prochain objectif, c'est de réussir à battre le record du nombre de points acquis depuis le retour en Ligue 1, à savoir 49 (NDLR lors de la saison 2018-2019), détaille Julien Stéphan. Franchir la barre des 50 points viendrait matérialiser une réelle progression".

S’ils continuent sur leur lancée en 2022 (5 victoires en 6 matchs de L1), les Strasbourgeois pourraient rapidement atteindre la barre des 50 points. Il leur manque trois victoires à peine. Cette nouvelle quête commence dimanche après-midi au stade Geoffoy-Guichard, face à des Verts qui ont retrouvé des couleurs. Ils ont quitté la lanterne rouge (18ème) grâce à trois victoires consécutives, c’est plus que lors des 21 premières journées de championnat.

"Le plus gros défi de 2022"

"C’est le plus grand défi de 2022 pour plein de raisons, annonce même Julien Stéphan. Parce que grosse ferveur déjà, grosse ambiance de soutien populaire. Autant il a pu y avoir un peu de défiance en première partie de saison à Geoffroy-Guichard, autant là, on sent un soutien très fort. La deuxième raison, c'est la qualité de l'effectif, ils ont d'excellents joueurs et en plus beaucoup de possibilités. Il y a une dynamique très positive avec ces trois victoires consécutives et donc forcément de la confiance engendrée. Et parce qu'ils ont cette grande capacité à renverser des matchs".

Les Stéphanois seront certainement aussi revanchards, après la correction reçue au match aller 5 à 1 à la Meinau.