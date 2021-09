Julien Stéphan, l'entraîneur de Strasbourg : "Lille a de la ruse, de l'expérience, un gros potentiel offensif"

La statistique résume à elle seule le médiocre début de saison du LOSC. Après six journées de Ligue 1, les Dogues avaient déjà perdu trois rencontres, autant que sur toute la saison passée, lorsqu'ils sont parvenus à remporter le titre de champion devant le PSG.

Mais les joueurs de Jocelyn Gourvennec (14èmes avec 8 points) restent sur un succès face à Reims et l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan redoute une montée en puissance du champion en titre, dont l'effectif n'a quasiment pas bougé à l'intersaison.

"Je connais les difficultés des équipes européennes à enchaîner les matchs tous les trois jours, analyse le coach du Racing. Digérer un titre ce n'est pas simple non plus. Mais pour autant, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour prendre les adversaire. Par contre, il y a beaucoup de respect à avoir par rapport à leur parcours de l'année dernière et au potentiel de cette équipe qui ne s'est pas évanoui. Il y a de la ruse, de l'expérience et un très gros potentiel offensif. Il y a des atouts, beaucoup d'atouts".

Liénard, Bellegarde et Waris convoqués

Pour ce duel face au LOSC (19h ce samedi), le Racing (désormais 9ème de L1 avec 10 points) récupère trois joueurs qui avaient manqué le match mercredi à Lens pour des pépins physiques : Dimitri Liénard (adducteurs), Jeanricner Bellegarde (cuisse) et Majeed Waris (genou). "Ils ont effectué une séance individualisée jeudi qui s'est plutôt bien passée, a précisé l'entraîneur strasbourgeois. Ça va mieux, on espère qu'ils pourront être utilisables".