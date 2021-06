Julien Stéphan, le coach de Strasbourg : "Il faudra être offensif pour créer du spectacle et marquer des buts"

Souriant et détendu en conférence de presse, Julien Stéphan est ravi de renouer avec le terrain. Après des test médicaux en fin de semaine, il a dirigé ses premiers entraînements collectifs. "Il y avait de l'impatience, on avait envie de retrouver les vestiaires, le contact, l'odeur de la pelouse, d'entendre les ballons à nouveau rouler sur la pelouse, de donner des consignes aux joueurs. On a trouvé des joueurs frais, reposés souriants, très chaleureux, avec une forte motivation".

Le ballon au centre de la préparation

Le nouveau coach souhaite "mettre le ballon au centre de la préparation", ce qui n'est pas pour déplaire à Ludovic Ajorque, le meilleur réalisateur du Racing la saison passée avec 16 buts en Ligue 1.

"J'ai complètement coupé, je n'ai quasiment rien fait pendant deux semaines, j'ai profité de ma famille à la Réunion, je me suis ressourcé, raconte le grand avant-centre originaire de l'île de l'Océan Indien. Pour la préparation, on était habitués à beaucoup courir en forêt. Là c'est vrai que ça change, on est plus sur le terrain, le coach intègre tout ça dans les entraînements avec ballon. C'est sûr, on préfère jouer au ballon que de courir en forêt".

Pour cette rentrée des classes, Ludovic Ajorque et ses coéquipiers avaient logiquement envie de taper déjà dans l'œil de leur nouvel entraîneur : "On veut tous se montrer, avoir notre place. Tout est remis à zéro. Aujourd'hui, tout le monde est sur un pied d'égalité. Il faut bosser et montrer au coach qu'on peut avoir sa place."

Fila et Congré premiers renforts en défense

Le Racing a commencé à remodeler son effectif pour la saison qui vient. Le défenseur droit polonais Karol Fila, 23 ans, a signé un contrat de quatre ans. "C'est un joueur intelligent, bon techniquement, bon aussi dans la réflexion tactique, analyse Julien Stéphan. Il a un potentiel intéressant, mais il découvre une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau championnat, donc il faudra donc être indulgent au départ."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'officialisation de l'arrivée du défenseur Daniel Congré est imminente. Le joueur de 36 ans est en fin de contrat à Montpellier, il finit ce mardi de passer la visite médicale. "C'est un joueur très expérimenté, qui a une très bonne mentalité et qui est polyvalent, glisse l'entraîneur. Il présente tous ces atouts-là".

Julien Stéphan se félicite aussi de la prolongation de contrat de deux ans du chouchou de la Meinau Dimitri Liénard: "Pour ce qu'il peut représenter, pour son expérience et les valeurs qu'il peut incarner, c'était important pour nous de l'avoir. On est ravis qu'il ait prolongé".

16 à 18 joueurs aguerris et des jeunes

Mais le chantier pour reconstruire l'effectif strasbourgeois n'en est qu'à ses débuts. "On connaît l'état du marché, il y a l'Euro, les clubs ne sont pas encore passés devant la DNCG, analyse le nouveau coach du Racing. Il faut prendre en compte tous ces éléments. On a encore des postes à combler, beaucoup de joueurs sont partis. On table sur 16, 17, 18 joueurs aguerris et des jeunes qu'on souhaite développer et intégrer au groupe". Julien Stéphan souhaite encore recruter des défenseurs et des milieux de terrain capables de jouer sur les côtés.

Julien Stéphan veut créer du spectacle

Le jeune entraîneur strasbourgeois n'a pas encore fixé d'objectifs comptables à son équipe, mais Julien Stéphan espère pouvoir régaler le public de la Meinau: "Pour l'instant, on est vraiment dans des objectifs de travail. Quand le groupe sera au complet, on pourra davantage afficher les objectifs ensemble. Mais l'objectif sera toujours le même, avoir toute l'humilité nécessaire dans le sport de haut niveau et l'ambition de progresser en permanence. Il y aura des attentes au niveau du public et il ne faudra pas le décevoir. Il faudra s'engager, tout donner, être offensif pour créer du spectacle et essayer de marquer des buts, parce que c'est ce que les gens attendent ici."

Le Racing disputera son premier match amical le vendredi 9 juillet face à Bâle (à Colmar). La reprise du championnat de Ligue 1 est prévue le week-end du 6-7-8 août.

à lire aussi Ligue 1 : le calendrier du Racing Club de Strasbourg pour la saison 2021-2022, journée par journée