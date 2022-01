Julien Stéphan (Strasbourg) : "La quatrième place est une récompense pour les joueurs, mais on reste humbles"

LES DECLAS :

L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "C'est une victoire logique, on a très bien entamé le match, avec de très bons mouvements collectifs. On a par moments, manqué de profondeur dans nos attaques, même si le but est venu de cette manière-là. C'est une victoire logique et maîtrisée. Notre quatrième place ne change pas grand chose, elle valide le très bon travail des joueurs. C'est une récompense pour eux, mais ça n'est qu'un point de passage à la 21ème journée. Je regarde surtout le nombre de points et les performances qui s'enchaînent. C'est notre troisième victoire consécutive en 2022, avec trois matchs aboutis et maîtrisés dans des contextes différents. On ne change pas de discours, on reste très humbles."

L'attaquant Ludovic Ajorque : "C'est incroyable, mais la quatrième place reste anecdotique. On continue à avancer dans notre objectif maintien. On a fait 20 bonnes premières minutes, malheureusement on n'a pas concrétisé nos occasions. Après ça a été plus difficile face à un bloc bas qui défendait beaucoup. On a réussi à marquer juste avant la mi-temps. En deuxième mi-temps, on a géré, on a été mature, on a bien su souffrir ensemble et attendre les bons coups pour nous."

L’ANALYSE DE NOTRE CONSULTANT JEAN-PHILIPPE SABO :

L’HOMME DU MATCH :

En manque de réalisme sur la première partie de saison, Kevin Gameiro a trouvé le chemin des filets pour le deuxième match consécutif (6ème but de la saison en Ligue 1). Bien lancé en profondeur par Jean-Eudes Aholou, il a ouvert le score d’un petit ballon piqué du gauche au-dessus du gardien clermontois Oparine Djoco (44ème). Le joueur formé au Racing aurait pu réaliser un doublé et même un triplé, s’il n’avait pas manqué un duel face au gardien en début de partie et une autre grosse occasion au retour des vestiaires, de près de la tête. Mais il a plus été en vue qu’un Ludovic Ajorque, de retour au stade Gabriel Montpied, où il a fait ses débuts en pro.

LA STAT : 200

En s’imposant à Clermont, le Racing a remporté le 200ème match de son histoire à l’extérieur en première division.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :