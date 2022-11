Julien Tisseron (Montpellier) : "J'espère que cela va nous servir de leçon"

Alors que le MHR a connu des turbulences au cours des dix premiers matchs de Top 14, avec un jolie trou d'air, plusieurs blessures, mais également le départ surprise de son entraîneur des avants Olivier Azam, les hommes de Philippe Saint-André repartent au combat, ce samedi.

Jean-Baptiste Elissalde : "Le Top 14, c'est démentiel"

La réception de Bayonne (15h) signe le début d'une série de onze matchs, en comptant la Coupe d'Europe, avec une prochaine pause prévue début févier, au lendemain de la réception de Toulon, au GGL.

Et c'est avec le sourire que les héraultais attaquent cette nouvelle ligne droite. D'abord parce qu'ils ont su relever la tête avant la trêve internationale, en remportant leur deux derniers matchs et en se hissant de nouveau aux portes d'un Top 6, dont ils avaient été éjectés après quatre revers consécutifs.

Ensuite, parce que l'infirmerie s'est en partie vidée, avec notamment les retours de Léo Coly et de Geoffrey Doumayrou, blessé dès la première journée, et que les dernières recrues seront bientôt d'attaque. La dernière en date, le All Black George Bridge, est encore préservé mais pourrait faire ses grands débuts à Clermont, le weekend prochain, sur une aile ou à l'arrière.

Il y a donc des raisons d'espérer un retour en forme et en force. D'autant que Montpellier devrait avoir appris de ses erreurs. C'est en tous cas ce que souhaite l'arrière Julien Tisseron, qui estime que sa formation a pu subir le contre coup du titre de champion : "On ne veut pas trop se l'avouer, mais je pense qu'il y a un peu de ça. Après, je pense aussi qu'on est beaucoup plus attendu, que les équipes ne nous jouent pas pareil. Peut-être qu'on reste sur nos acquis, il faut qu'on monte d'un cran. On n'a peut-être pas su le faire, et j'espère qu'on va savoir le faire. Avec ces deux match, et avec la Coupe d'Europe, aussi. On ne peut plus se faire surprendre".

