Jura Sud ne crée pas l'exploit en 32e de finale de la Coupe de France contre l'AC Ajaccio

L'exploit n'aura pas été réalisé par Jura Sud. L'équipe de N2 a perdu contre l'AC Ajaccio, club de Ligue 1, 2- 1 en 32e de finale de la Coupe de France de Football. Ce dimanche à Molinges, plus de 2.000 spectateurs ont assisté à ce match malgré la pluie. Les joueurs de Valentin Guichard ont été vaillants et n'ont rien lâché face au 16e de première division. Avec cette défaite, le club basé à Moirans-en-Montagne a loupé le coche pour se hisser pour la troisième fois de son histoire en 16e de finale.

ⓘ Publicité

Deux buts au goût amer pour Jura Sud

Pendant toute la première période, les coéquipiers de Tiago Moura (attaquant N°9) ont tenu tête aux Corses malgré les cinq première minutes où ils ont mis du temps à s'adapter à l'intensité d'un match contre une équipe pro. La première grosse occasion du match a été pour Jura Sud, Jordan Gaubey a été tout proche d'ouvrir le score, mais a buté sur un bon gardien corse.

Malgré une bonne, première période, une faute un peu bête a permis à Ajaccio de marquer le premier but sur penalty à la 46e minute. Cette ouverture du score a mis un petit coup derrière la tête aux Jurassiens.

Un bel élan a eu lieu après le coup de sifflet de la mi-temps, tous les joueurs y compris les remplaçants se sont rassemblés dans le rond central pour garder le moral et attaquer la deuxième période sur la meilleure note. Cela a eu son effet, pendant plus de 15 minutes, ils ont réussi à se procurer des occasions et à gérer la rencontre.

Mais encore une fois, la moindre erreur se paye cash contre une équipe de L1. Après un centre mal négocié, à la 63e minute, par la défense et un petit cafouillage, Ajaccio a inscrit, le 2-0. Fatal pour les Jurassiens.

Une deuxième mi-temps assez frustrante

Le match a ensuite perdu en intensité. Les joueurs d'Ajaccio ont maîtrisé la rencontre jusqu'à la 91e où Wagué, défenseur central de Jura Sud, a réduit le score : 2-1. Malheureusement, trop tardivement pour espérer égalisé et arracher une séance de tirs aux buts.

L'épopée de 1998-1999 en Coupe de France ne sera donc pas égalisée. À cette époque, les joueurs de Jura Sud avaient éliminé l'AS St-Etienne club de D2, puis Toulouse Club de D1, avant de s'incliner contre Clermont équipe de CFA à l'époque.