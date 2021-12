Jura Sud qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France

La commune de Moirans-en-Montagne est en fête ce samedi soir. Le club de foot de Jura Sud s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France sur la pelouse de son stade municipale ce samedi. Les Jurassiens ont battu 5 buts à 2, l'équipe Réunionnaise de St-Denis en 32e de finale. L'attaquant Mbuyi a brillé en inscrivant un doublé (9', 34'). Jura Sud est la dernière équipe Franc-Comtoise qualifiée en Coupe de France puisque le FC Sochaux s'est incliné aux tirs au but contre le FC Nantes.

Un président fier de ses joueurs

Edmond Perrier, le président du club, s'est dit très satisfait du match réalisé par son équipe même si tout n'a pas été rose. "En première mi-temps, on était un peu malmené, mais en deux occasions, on a réussi à plier le match. Mais il faut avouer que nous avons eu beaucoup de chances. St-Denis méritait mieux". Le match a aussi été facilité par un penalty loupé de la part des Réunionnais.

On est très très content, on attendait cette qualification. Ça fait très plaisir. - Edmond Perrier

Les joueurs sont également très heureux parce que le match a été assez dur notamment, à cause, du terrain à la limite du praticable. "Les conditions météorologiques ne nous ont pas aidés, mais on a tenu bon et la victoire à fini par nous sourire", avoue Abdou, défenseur central de l'équipe. Les joueurs comptent bien fêter cette large victoire.

Je suis très heureux, c'est la première fois que je vais jouer un 16e de finale de la Coupe de France. - Ludovic Faucher, milieu de terrain de Jura Sud.

Le président du club espère maintenant tomber sur une grosse équipe pour les 16e de finale de la compétition. "J'aimerais bien que nous affrontions le PSG, l'OM ou l'OL. De plus la victoire est possible, c'est la magie de la Coupe de France". Le tirage au sort des 16e aura lieu ce dimanche à 20h20.