"Juste une mise au point" de Jacques-Henri Eyraud

Le président de l'Olympique de Marseille est sorti de sa réserve ce samedi soir, sur les réseaux sociaux. Jacques-Henri Eyraud revient sur les investissements prévus cet été sur le mercato

C'est une série de "déclarations" sorties cette semaine et encore plus ce samedi qui pousse le président de l'OM à réagir à sa façon, en s'adressant directement aux supporters du club via les réseaux sociaux, Twitter en l'occurrence.

A l'origine, plusieurs messages justement sur Twitter évoquant notamment un article de nos confrères de L'Equipe.

🔥 @jheyraud "Les 200 M€, ne vous inquiétez pas, je vais dépenser beaucoup plus" (le 6 avril, devant les présidents de clubs pro)

(Lequipe) — Shavinz (@ShavinzCS) April 15, 2017

Jacques-Henri Eyraud : "Les 200M€ ne vous inquiétez pas, je peux d'ores et déjà vous dire que je vais dépenser beaucoup + cet été" #TeamOM — 🇺🇸DailyMarseille (@DailyMarseille) April 15, 2017

Jacques-Henri Eyraud a répondu en laissant à son tour 6 messages.

@ShavinzCS 2) Nous allons investir ce que nous avons prévu d'investir. Ni plus, ni moins. — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) April 15, 2017

@ShavinzCS 3) Cerise sur le gâteau: je n'étais pas présent à la reunion de lundi soir avec les groupes de supporters. Je n'ai donc pas tenu ces propos. — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) April 15, 2017

@ShavinzCS 5) On démarre un projet qui doit progressivement nous mener à jouer le titre et nous qualifier pour la CL. Cela prendra du temps. — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) April 15, 2017

@ShavinzCS 6) Demain soir, on compte sur vous !Allez, c'est tout...pour le moment. — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) April 15, 2017

Les supporters de l'OM vont donc encore devoir patienter.

Quand t'es monté dans les tours au point de pousser @jheyraud à débarquer. #OM pic.twitter.com/ssXH8VsQME — BasileBowie (@BasileBowie) April 15, 2017

En attendant, c'est la vérité du terrain qui attend l'OM et ses supporters. La seule, l'unique.. la seule qui compte en tout cas. L'Olympique de Marseille reçoit ce dimanche, à 21h, l'AS Saint-Etienne, avec comme objectif de reprendre la 5e place.