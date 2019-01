Kara Mbodji a quitté le FC Nantes après une altercation avec Vahid Halilhodzic

Le défenseur des Canaris Kara Mbodji a quitté Nantes ce mercredi pour rejoindre Anderlecht, club qui l'avait prêté cette saison. Le sénégalais ne reviendra plus au FCN : il aurait eu une altercation avec l'entraîneur Vahid Halilhodzic à l'issue du match contre Montpellier mardi soir.

Nantes

Selon nos informations, Kara Mbodji a rejoint ce mercredi soir les joueurs d'Anderlecht qui sont actuellement en stage en Espagne. Le défenseur de 29 ans aurait quitté Nantes ce mercredi dans la matinée, suite à un accrochage avec son entraîneur la veille. Il ne reviendra plus jouer avec les Canaris chez qui il était en prêt depuis le début de la saison.

Une altercation due à un faible temps de jeu ?

L'international sénégalais aurait en effet eu une altercation avec son entraîneur, selon l'AFP. Mbodji, qui a peu joué cette saison et s'en plaignait, mais venait d'être titularisé lors des trois derniers matches du FC Nantes, était sorti mécontent à la 56ème minute du match de Ligue 1 Nantes / Montpellier (victoire 2/0) et avait refusé de saluer Vahid Halilhodzic.

Le FC Nantes et Anderlecht se seraient mis d'accord

Selon l'AFP, la situation se serait envenimée après le match dans les couloirs de la Beaujoire et dans les vestiaires, le joueur et son coach ont eu une explication musclée, "sans en venir aux mains". Certains joueurs et membres du staff auraient fini par les séparer. "Ils allaient en venir aux mains", précise le site 20 Minutes Nantes. Après ce clash, la direction du FC Nantes aurait alors accepté ce mercredi le départ de Mbodji qui souhaitait retourner dans le club belge, sans qu'on en connaisse les détails (notamment sur la prise en charge du salaire).