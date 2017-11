Karim Benzema : "Je n'aurai pas la chance de revenir en équipe de France tant que Didier Deschamps sera sélectionneur"

Sur le plateau du Canal Football Club dimanche soir, Karim Benzema est revenu une nouvelle fois sur son éviction des Bleus. L’attaquant du Real Madrid a reconnu en vouloir à Didier Deschamps et espère pouvoir disputer le Mondial 2018 avec l'équipe de France.

"Tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur, je n'aurai pas la chance de retourner en équipe de France", a estimé l'attaquant star du Real Madrid Karim Benzema, absent des Bleus depuis octobre 2015, dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, l'émission de Canal+.

Avec Deschamps, "il n'y a pas de discussion, c'est au point mort. Je l'ai eu au téléphone avant l'Euro et il n'y a pas eu d'explication. Comme il m'a montré du respect et après il m'a tourné le dos, c'est blessant", a souligné Benzema. L'attaquant, non retenu pour l'Euro 2016, avait estimé dans une interview dans le quotidien espagnol Marca que Deschamps avait "cédé à une partie raciste de la France".

"Bien sûr que j'en veux à Didier Deschamps"

Plus appelé en sélection depuis octobre 2015, Karim Benzema a reconnu en vouloir au sélectionneur : "J'en veux à Didier Deschamps car je suis un compétiteur et j'ai manqué un Euro en France alors que j'avais fait une superbe saison. Je n'ai aucun problème avec le sélectionneur mais je sais que tant qu'il sera là, je ne serai pas appelé (...) Je l'ai eu avant l'Euro mais il n'y a pas eu d'explication."

Il n'a pas renoncé au Mondial 2018

Un retour en sélection en vue du Mondial 2018 ? "Bien sûr que j'y crois, j'y crois toujours! Mais ça fait plus deux ans et demi, il ne faut pas être bête", a ajouté le buteur de 29 ans (81 sélections, 27 buts), non retenu chez les Bleus depuis le début de l'affaire du chantage à la sex-tape à l'égard de son coéquipier Mathieu Valbuena, et pour laquelle il est mis en examen.

Participer à la Coupe du monde, "c'est compliqué, mais bien sûr que j'en ai envie, j'aime cette compétition, cette pression. J'ai envie de gagner quelque chose avec mon pays", a-t-il dit.