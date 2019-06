INTERVIEW - Karim Ziani (US Orléans) arrête sa carrière : "c'est pas facile, il fallait bien tourner la page un jour"

L'USO l'a annoncé samedi par un communiqué de presse : Karim Ziani ne sera plus joueur de football. A 36 ans, l'ex international algérien arrivé à Orléans en 2016, reste au club et devient éducateur au centre de formation. Il s'est livré au micro de France Bleu Orléans ce lundi.

Orléans, France

A 36 ans, Karim Ziani raccroche les crampons : l'ex international algérien, deux fois vainqueur du Ballon d'or algérien, passé par de nombreux clubs (564 matchs en pro), ne sera plus joueur professionnel de football. Le milieu de terrain aura donc disputé 92 matchs et inscrit six buts avec l'USO, depuis son arrivée à Orléans en 2016 (après un passage de sept ans dans plusieurs pays étrangers). Capitaine de l'USO, spécialiste des pénalties à Orléans, il a disputé vingt-six rencontres cette saison en Ligue 2, mais est moins apparu dans le groupe de Didier Ollé-Nicolle en deuxième partie de saison.

Ça fait un pincement au cœur"

"C'est pas facile, il fallait bien tourner la page un jour", explique le trentenaire, interrogé par France Bleu Orléans ce lundi, jour de reprise de l'entraînement pour l'US Orléans avant la saison 2019/2020 de Ligue 2 : "ça fait un petit pincement au cœur quand tu viens au stade et que tu ne vas pas t'entraîner, mais bon faut passer à autre chose". Karim Ziani "remercie tous les supporters pour tous leurs soutiens" sur les réseaux sociaux depuis l'annonce de sa retraite sportive. "Je garde de bons souvenirs, _j'ai toujours donné le meilleur de moi-même_, avec tous les maillots que j'ai pu porter, j'en récolte aujourd'hui des mercis".

Un contrat de cinq ans comme éducateur sportif à l'USO

Ziani reste donc à l'USO où il va devenir éducateur sportif au centre de formation."Une nouvelle vie passionnante débute pour moi", sourit l'ex international algérien qui se fait prudent : "ça n'est pas parce qu'on a été un bon joueur qu'on sera un bon entraîneur, donc on verra, et on verra d'abord si ça me plaît." Karim Ziani a signé un contrat de cinq ans comme éducateur sportif à l'USO, un nouveau métier pour lequel il va devoir se former désormais. _"_Ça fait bizarre de retourner faire des études, vingt ans après, mais bon ça doit être comme le vélo, ça ne s'oublie pas", sourit l'ex joueur de l'OM et de Sochaux. Changera-t-il de caractère ? "Le caractère, on peut l'améliorer un petit peu, mais pas le changer, j'aime gagner !"