Kasper Dolberg et l'OGC Nice renversent l'AS Monaco

Mené au score par l'AS Monaco après le 18e but de la saison de Wissam Ben Yedder, l'OGC Nice s'en est remis à son avant-centre danois Kasper Dolberg pour renverser l'ASM et doubler un concurrent direct pour l'Europe.

Et tout à coup, l'Allianz Riviera a rugi. Au bout du temps additionnel, Kasper Dolberg a donné la victoire à l'OGC Nice d'une déviation du pied gauche tout en finesse (94e). Après avoir déjà égalisé d'une tête subtile à l'heure de jeu (59e) sur un centre d'Adam Ounas, qui à défaut d'être flamboyant sur la pelouse commence à présenter des statistiques intéressantes (2 buts et 2 passes décisives sur les 4 derniers matchs), l'avant-centre danois a été le grand bonhomme de ce 103e derby renversant !

BEST OF - Revivez les meilleurs moments du match OGC Nice - Monaco (2-1) Copier

Encore un OGC Nice à deux vitesses

Mal embarqué après une première période à l'envers, sanctionnée par le 18e but en Ligue 1 de Wissam Ben Yedder (33e), le Gym s'est remis dans le sens du jeu en deux temps. D'abord en changeant de système. Encore décevant sur son côté gauche, Riza Durmisi a été remplacé par Christophe Hérelle (55e) qui s'est positionné dans l'axe aux côtés de Dante. Danilo est monté au milieu et le 3-4-3 du départ s'est transformé en un 4-3-3 bien plus compact. D'un coup les Aiglons se sont mis à récupérer des ballons plus hauts. Et l'égalisation de Dolberg est venue valider ce nouvel élan.

Déjà 11 buts pour Dolberg en Ligue 1

Le Danois en est donc à 11 buts en Ligue 1. Mais ne comptez pas sur lui pour se jeter des fleurs. "Non ce n'est pas mon meilleur match. J'ai raté pas mal de choses. Mais oui je suis heureux de cette victoire. C'est une belle opération pour nous." En effet, au-delà du "scénario dingue", comme l'a décrit Pierre Lees-Melou, c'est un gros coup réalisé par le Gym dans la course à l'Europe. En doublant Monaco et en s'installant à hauteur de Reims (5e) avec 41 points. La fin de saison s'annonce palpitante.