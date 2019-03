Kassim Abdallah (ex OM) "de tout coeur" avec l'OM face au PSG

Marseille, France

Né à Marseille il y a 31 ans, Kassim Abdallah fait aujourd'hui le bonheur de l'Athletico Marseille. Le défenseur comorien est revenu à la maison, après une dernière saison à Ajaccio. Mais il sera aussi, ce dimanche, avec ses amis devant PSG / OM. L'OM dont il a porté les couleurs entre 2012 et 2014, après avoir explosé à son poste en Ligue 2, avec Sedan.

"Si on (l'OM) avait les mêmes moyens financiers (que le PSG), même la Ligue des Champions on l'aurait reprise ! Ils ont des grands joueurs chaque année. C'est pas le même budget. On ne va pas se cacher sur ça. Sur un match ça ne veut rien dire, mais ça facilite " K. Abdallah

Kassim Abdallah "transpire" Marseille. Il ne s'en cache pas, il souffre depuis des années, à voir l'OM buter sans cesse sur le mur parisien : Marseille n'a plus battu le club de la capitale depuis novembre 2011 : "ça me fait mal au coeur, confie-t-il. Je me contente de les voir sortir en Ligue des Champions, et ça me fait du bien ! Quand ils perdent en Ligue des Champions, je compense avec ça"

Le PSG file vers un nouveau titre de champion de France sans aucune contestation possible. Mais les parisiens restent aussi sur une cuisante élimination en Ligue des Champions, face à Manchester United. Alors, est-ce enfin le bon moment pour l'OM ?

"Je ne pense pas qu'il y a de bon moment pour jouer Paris. Avec l'effectif, et le groupe qu'ils ont, ils sont parés pour toutes les situations. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'OM est dans une bonne dynamique. Paris, ce n'est pas une équipe infranchissable. Sur un match, tout est possible. J'espère de tout coeur qu'ils vont réussir à faire quelque chose. " Kassim Abdallah

Le défenseur compte sur Mario Balotelli pour essayer de faire la différence au Parc des Princes : "un très grand joueur, dont la présence est indispensable. A tout moment, il peut faire quelque chose. Ce sont des joueurs surprenants. J'espère vraiment qu'il va nous ramener cette victoire".

Ce samedi, K Abdallah et l'Athletico reçoivent Grasse au Stade de la Martine, à 16h30 ; ils visent une 4e victoire de suite. Et dimanche, le défenseur ne sera pas au stade à Paris. Mais comme souvent entre amis, devant un écran de télévision.

"S'ils y croient à fond, ils peuvent le faire. Sur ces matchs là, on est souvent entre amis, on a envie de danser, on a envie de chanter. On attend l'exploit. J'espère vraiment, vraiment, que ça va le faire" K. Abdallah