Keagan Dolly (Montpellier) : "Le moment est venu de vous montrer ma vraie valeur"

Titulaire avec Montpellier pour la première fois depuis plus d'un an, Keagan Dolly dispute sa dernière saison avec le MHSC. Il veut aujourd'hui prouver sa vraie valeur, lui qui n'a pas été épargné par les blessures, mais qui n'a jamais abandonné, grâce à sa famille, ses partenaire et son histoire.

Arrivé en janvier 2017, le milieu sud-africain Keagan Dolly n'est jamais parvenu à faire une saison pleine, embêté par de nombreuses blessures et pépins physiques dont son temps de jeu a fait les frais. Désormais remis sur pied, il apparaît de plus en plus ces dernières semaines et a même été titularisé pour la première fois depuis septembre 2019, le weekend dernier, sur la pelouse de Saint-Etienne.

Sa période noire, le bout du tunnel, son envie de prouver ce qu'il vaut, ce qui l'a aidé à tenir pour ne pas sombrer : alors qu'il vient d'entamer sa dernière saison, sauf prolongation, sous les couleurs de Montpellier, l'international s'est confié à Bertrand Queneutte pour France Bleu Hérault.

Depuis le début de saison, vous avez joué presque autant que sur l'ensemble de la saison passée : comment vous l'expliquez ?

Je pense que la saison passée, j'ai beaucoup lutté contre des blessures, des petits problèmes avec mon corps, je n'étais pas en forme. Mais je pense que nous avons eu une bonne préparation physique, cet été, pendant 9 semaines. Et aujourd'hui, ça m'aide beaucoup. Je ne me suis pas senti aussi bien depuis longtemps, je sens que je suis prêt et ça se voit. Mon temps de jeu grandit et et je crois que si je continue de travailler dur, je vais jouer encore d'avantage.

Est-ce qu'on peut dire qu'avec cette prépa et une meilleure hygiène de vie, vos blessures sont derrière vous ?

Oui, je crois que si je continue à prendre soin de mon corps et à travailler dur, à bien récupérer, en restant concentré et avec l'objectif de jouer chaque weekend, je pense que les blessures seront derrière moi.

Il a fallu être patient. Vous avez du trouver le temps long ?

Ouais, cela a été long et difficile pour moi et je pense que si je n'avais pas été patient, si je n'étais pas fort mentalement, je ne serais pas là aujourd'hui, en train de jouer et je n'aurais pas connu cette première titularisation après un an, je crois. Aujourd'hui, je suis heureux que tout ça soit derrière moi et heureux de pouvoir me concentrer sur le terrain pour donner le meilleur de moi-même pour l'équipe.

L'idée de jeter l'éponge, d'abandonner, vous a-t-elle traversé l'esprit ?

Oui, j'ai eu envie d'arrêter et de retourner en Afrique du Sud. Mais j'ai pu compter sur le soutien de ma famille et de mes coéquipiers. Ils m'ont toujours parlé et encouragé, et cela m'a donné la force, cela m'a permis d'être patient et de me dire que mon heure viendrait.

Votre objectif, cette saison, est-il de montrer enfin qui est le vrai Keagan Dolly ?

Oui, les deux dernières saison ont été difficiles. Je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités de montrer ma valeur, mais je pense que ce sera différent avec la confiance que j'ai maintenant. Le fait d'être récemment parti en sélection, d'avoir marqué, de revenir et d'avoir tu temps de jeu, ça me rend très heureux. J'espère que pour ces derniers mois à Montpellier, je vais pouvoir montrer aux gens qui je suis et quel joueur je suis.

Keagan Dolly a marqué un but et délivré deux passes décisives au MHSC © Getty - Tim Clayton

Vous entamez la dernière saison de votre contrat avec Montpellier : aimeriez-vous en signer un autre ici ?

Cela me plairait de resigner avec Montpellier. Nous avons un bon groupe de joueurs, j'aime la ville, je me sens bien dans cette équipe. Donc s'il y a une possibilité pour moi de rester ici, je ne serais pas contre. Pour ces derniers mois de contrat, je veux en tous cas donner le meilleur de moi-même, ne pas me blesser et prouver à tout le monde que je mérite cette nouvelle opportunité. Je sais que les dernières saisons n'ont pas été les meilleures, que j'ai été blessé, mais je pense que le moment est venu pour moi de vous montrer ma vraie valeur et que je suis heureux d'être ici.

Keagan, parlez-nous de votre enfance à Westbury, ce quartier de Johannesburg où vous avez grandi : c'était difficile ?

A Westbury était, c'était très dur. Beaucoup de gangsters, de crimes, ls gens se battent tous les jours. Moi, je pense que le fait de jouer au football m'a sauvé. Cela m'a éloigné de la rue, et ma famille, avec un père strict qui ne me laissait pas sortir, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Si je n'avais pas joué au football, je serais sans doute en prison ou membre d'un gang. C'est vraiment difficile de grandir à Westbury si vous n'avez pas votre père à la maison, si vous n'avez pas de modèle. J'ai grandi et joué au foot avec des mecs qui sont aujourd'hui en prison ou qui sont morts, à cause de la drogue, du crime. Moi, je suis heureux de m'en être sorti et de pouvoir donner de l'espoir aux plus jeunes.

Un jour, vous avez déclaré que vous avez vu à l'âge de 5 ans des choses que vous n'auriez pas du voir : vous parliez de quoi ?

J'ai vu des gens s'évanouir à cause d'une overdose de drogue, j'ai vu des gens se battre à coups de couteau ou se tirer dessus. Quand vous êtes un enfant de cinq ans, vous êtes innocent et vous ne méritez pas cela. Mais c'était la réalité, à Westbury. Aujourd'hui, ça change. Des gens essaient de réparer le quartier. Et moi, j'essaie de faire comprendre aux jeunes qu'il est possible pour eux d'écrire leur propre histoire et de sortir de ça.

Etre un modèle pour les jeunes sud-africains, c'est ce qui vous guide ?

Oui, car comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de joueurs sud-africains en Europe, c'est difficile d'y parvenir. Mais ce n'est pas impossible. Moi, mon modèle s'appelait Steven Pienaar, il a réussi en Angleterre. Je me suis appuyé sur ce modèle, je me suis inspiré de lui. Et aujourd'hui, je travaille dur pour inspirer les plus jeunes à mon tour.

Keagan Dolly est international avec les Bafana Bafana depuis 2014 © AFP - FERNANDO BIZERRA JR.

Vous organisez et finances des repas, des goûters, des sorties pour les jeunes de votre quartier : pourquoi faire tout ça ?

En Afrique-du-Sud, je pense que tout le monde le sait, le taux de criminalité est élevé, le racisme est toujours présent. Comme je l'ai dit, des gens essaient de changer les choses, de rendre le pays meilleur, mais c'est difficile. Vous savez, il n'y a pas de classe moyenne : soit vous êtes riche, soit vous êtes pauvre, notamment à Johannesburg, d'où je viens. Du coup, vous voyez les gens souffrir et lutter pour obtenir les produits du quotidien, même la nourriture. Et je pense que ça contribue au crime. Certains sont prêt à tout pour obtenir de l'argent, afin de pouvoir poser un plat sur la table.

Cette mission que vous vous fixez, est-ce la raison pour laquelle vous n'avez jamais abandonné durant ces derniers mois, pourtant compliqués par tous ces ennuis et pépins physiques ?

Oui, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai continué de travailler dur et fait preuve de patience. Je savais que tous ces gens en Afrique du sud me regardaient et comptaient sur moi. Je me levais le matin en me disant : ma famille et mes amis comptent sur moi.

Vous vous considérez chanceux d'être ici à Montpellier ?

Oui, je suis très chanceux de jouer au football, chanceux d'avoir eu cette opportunité avec Montpellier, de faire le sport que j'aime et de pouvoir donner de l'espoir au peuple sud-africain.

Keagan Dolly dispute la quatrième et dernière année de son contrat avec le MHSC © AFP - Pascal Guyot

Entretien à écouter ici :