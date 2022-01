Kelian Nsona quitte le SM Caen pour le Hertha Berlin

Kelian Nsona ne portera plus le maillot du SM Caen. L'attaquant formé par le club de football normand est transféré au Hertha Berlin, l'actuel treizième de Bundesliga.

Le dénouement était attendu et espéré par les dirigeants caennais afin d'éviter qu'il ne parte sans indemnité de transfert. Kelian Nsona était libre de tout contrat en juin prochain après cinq saisons passées au club et n'avait pas souhaité prolonger afin de vivre un nouveau défi

Victime d'une rupture des ligaments croisés, l'attaquant caennais n'aura pas joué cette saison et était en phase de reprise. Le dernier de ses trente-sept matchs pros ( Trente-cinq de Ligue 2 et deux en Coupe de France) en Rouge et Bleu restera celui du maintien face à Clermont (2-1) en mai dernier.

L'ancien attaquant caennais a donné sa première interview au site officiel du club de football allemand. "J'ai le sentiment que ce transfert est la prochaine grosse étape de ma carrière."