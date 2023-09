Kelvin Yeboah, nouvel attaquant de Montpellier : "son modèle, c'est Benzema"

Qui est Kelvin Yeboah et quel a été sa trajectoire avec le Genoa ?

ⓘ Publicité

C'est un joueur qui, sur le front de l'attaque, même s'il a aussi joué sur l'aile, cherche beaucoup de liberté. Et qui, sur la période où il a joué au Genoa, n'a pas eu beaucoup de chance. Il ne faut donc pas se laisser piéger uniquement par son rendement et son nombre de buts. Il faut prendre en compte le fait que, quand il est arrivé en janvier 2022, au moment du premier vrai mercato sous les commandes des nouveaux propriétaires américains de 777, il représentait le plus gros achat, parce que les dirigeants comptaient beaucoup sur lui. Le problème, c'est qu'il avait quinze matchs devant lui et que la saison était très mal embarquée. Elle s'est d'ailleurs finie par une descente en Serie B. L'année d'après, qui aurait pu être celle de son renouveau, il s'est retrouvé barré par Gudmundsson, l'islandais, mais aussi Coda, que Gênes a pris exprès pour la Serie B, parce que c'est un spécialiste de cette division. Et que ce soit avec le coach Blessin ou avec Gilardino, qui est arrivé après, il n'a pas eu la possibilité de s'exprimer. Il a donc été prêté en Bundesliga, en janvier dernier.

En revanche, ici, tout le monde en a toujours dit du bien, y compris à l'intérieur du vestiaire. C'est un joueur qui était dans le collectif. Et c'est un travailleur, un grand travailleur, même à l'entraînement. Pour l'anecdote, son modèle, c'est Karim Benzema, dans le style de jeu. Mais voilà, il n'a jamais réussi à faire son trou, à s'imposer sur la durée. Une fois à cause de la descente, une fois parce que le club avait misé sur d'autres joueurs. Il s'est donc retrouvé un peu mis de côté. Et cet été, il n'entrait toujours pas dans les plans de Gilardino. Voilà pourquoi le club a décidé de le céder, et voilà pourquoi il débarque à Montpellier.

Vous le connaissez, est-ce que vous croyez toujours en lui, malgré tout ?

Oui, j'y crois. Mais, et sans connaître la réalité du MHSC, il a besoin de stabilité, et notamment sur le plan psychologique. Ces dernières saison, il n'a pas forcément été valorisé, malgré le fait qu'il est arrivé ici avec une jolie cote. Il faut d'ailleurs se rappeler que l'année d'avant, en 2021, il avait été le deuxième joueur italien à avoir marqué le plus de buts derrière Ciro Immobile. Il y a donc eu une grosse attente, mais des aléas. Et Kelvin Yeboah a aujourd'hui besoin d'une équipe dans laquelle il puisse montrer ce qu'il vaut vraiment.

Pour vous, est-il un vrai avant-centre ou est-il meilleur sur une aile ?

Moi, je l'ai surtout vu devant. Comme avant-centre. Que ce soit avec Blessin ou Gilardino, il a peu joué sur le côté. Mais de ce que je sais, il peut faire les deux. D'ailleurs, Johannes Spors, l'ancien manager généra qui travaille pour les américains de la société 777 l'avait pris pour ça, pour sa polyvalence. Donc je pense qu'il peut s'adapter et évoluer sur les deux postes.

Pour le moment, il s'est éloigné de l'équipe nationale, n'est-ce pas ?

Oui, c'est vrai. A l'époque, il avait choisi de jouer pour l'Italie (U21) plutôt que pour le Ghana. Ensuite, il a été convoqué à un stage par Roberto Mancini, l'année dernière. Mais le fait qu'il joue peu, finalement, fait qu'il est sorti des radars et qu'il s'est éloigné de la Squadra Azzurra, pour le moment.