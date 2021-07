Kévin Fortuné, attaquant très expérimenté, rejoint la Berrichonne Football

C'est un joueur aguerri qui vient renforcer le secteur offensif du club castelroussin. À 31 ans, Kévin Fortuné a inscrit plus de 30 buts et délivré plus d'une vingtaine de passes décisives en Ligue 2. Il pourra exprimer tout son talent en National.