Kévin Fortuné quitte la Berrichonne de Châteauroux pour Orléans

L'attaquant de la Berrichonne de Châteauroux Kévin Fortuné ne portera plus le maillot bleu et rouge. Il rejoint l'US Orléans, qui évolue également en National.

Il y a du mouvement cet été à la Berrichonne. Kévin Fortuné devient le 11e joueur à quitter le club castelroussin à l'intersaison.

L'attaquant de 32 ans, arrivé à l'été 2021, rejoint l'US Orléans, adversaire de la Berrichonne dans le championnat de National. Il n'aura disputé que 23 matchs avec la Berri, en raison d'une fracture du bras survenue en mars dernier. Kévin Fortuné avait inscrit deux buts.

Selon la République du Centre, le joueur formé à Dijon s'est "arrangé" avec son désormais ex-club pour mettre fin à son contrat, qui courrait jusqu'en 2023. "Je ne me reconnaissais plus dans le projet de Châteauroux et j'ai demandé à partir" a affirmé le désormais ex-berrichon à nos confrères.

Pour l'instant, une seule recrue a été enregistrée par Châteauroux : le défenseur Aloys Fouda.