Kevin Gameiro après le nul de Strasbourg à Lorient : "On a manqué d’efficacité et d’agressivité devant le but"

Le Racing a livré deux mi-temps très différentes. Il s’est créé plusieurs occasions franches en première période, mais ni Gameiro, ni Bellegarde, ni Liénard ne sont parvenus à conclure. Puis les Strasbourgeois ont baissé d’intensité et auraient pu s’incliner en fin de rencontre. Ils restent cinquièmes de Ligue 1, mais la meute des poursuivants se rapproche. Sans Thomasson et Prcić (blessé au genou et sorti après 20 minutes de jeu), le Racing n’est pas tout à fait la même équipe.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : " Il y a eu deux mi-temps très distinctes. Une première où on a été entreprenant et ce dès le début de la rencontre. On a pris le contrôle du jeu, on a été intense et à la récupération du ballon et dans l'utilisation, on s'est créé de grosses situations. Le regret sur ce match vient du fait qu’on ne rentre pas au vestiaire avec un avantage au score. On doit pouvoir mener 1 ou 2 à 0 et la dynamique du match aurait été complètement différente.

En deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué. Le bloc a été plus distendu, on a été moins performant quasiment dans tous les paramètres du jeu. Par rapport à notre 2e mi-temps, il faut être capable de se contenter de ce point contre une équipe qui a vendu chèrement sa peau. C'est le septième match du cycle, on sent qu’on a besoin de se régénérer. On va profiter de la première semaine de trêve pour pouvoir le faire et ensuite repartir pour ces neuf derniers matchs qui sont hyper excitants et intéressants à jouer ".

- L’attaquant du Racing Kevin Gameiro : "On a des regrets sur la première mi-temps car on a créé beaucoup de danger sur le but adverse. On a manqué d’efficacité et d’agressivité devant le but. Moi je rate deux occasions, surtout la deuxième, où j’ai voulu piquer le ballon et je me suis complètement déchiré, j’ai foiré mon piqué. L’efficacité qu’on a avait en début de saison, on l’a moins sur les derniers matchs. Ca fait partie d’une saison, on a des moments plus difficiles nous les joueurs offensifs. Mais du moment qu’on a cette solidité défensive et qu’on ne perd pas, c’est le plus important".

L’HOMME DU MATCH :

Kevin Gameiro n’a pas vécu le retour qu’il espérait au stade du Moustoir. Le meilleur buteur de l’histoire de Lorient en Ligue 1 (50 buts) a été actif comme à son habitude, mais il lui a manqué l’essentiel, trouver le chemin des filets. L’avant-centre du Racing a été contré d’entrée en bonne position par Thomas Monconduit, puis il a trop écrasé une frappe alors qu’il avait été bien lancé en profondeur par Ludovic Ajorque. Moins en vue en deuxième période, il s’est créé tout seul une dernière occasion franche à l’heure de jeu, mais il a complètement raté sa tentative de piqué. À l’image de ses coéquipiers en attaque (Ludovic Ajorque n’a plus marqué depuis 696 minutes désormais), Kevin Gameiro n’a plus l’efficacité qui lui avait permis d’enchaîner les buts en début d’année 2022.

LA STAT : 7.

Pour la septième fois en onze rencontres depuis le début de l’année 2022, le gardien strasbourgeois Matz Sels n’a pas encaissé de but lors d’un match de Ligue 1. La défense du Racing est devenue une véritable forteresse infranchissable. Au total, il s’agit du 11ème clean sheet strasourgeois cette saison.