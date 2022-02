Kevin Gameiro après le succès 1 à 0 de Strasbourg à Angers : "Je pensais qu'elle allait partir en tribunes"

Le Racing reste sur son nuage et revient à un point du troisième de Ligue 1 Nice, grâce à son succès 1 à 0 ce dimanche à Angers. Kevin Gameiro a marqué le seul but d'une somptueuse reprise de volée. Réactions, analyses et résumé audio.

LES DECLAS :

- L’entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan : "On a rempli aujourd'hui notre premier objectif, d'atteindre ces 41 points, un total qu'on pense suffisant pour être encore en Ligue 1 la saison prochaine. Ça a été acquis grâce à un but marqué très tôt dans la partie et à une très grande discipline collective pour contenir Angers et ne rien concéder du tout. C'est une victoire du collectif, de l'intelligence défensive, de la sérénité."

- L'attaquant strasbourgeois Kevin Gameiro : "C'est une très belle victoire. Sur le but, sur un corner renvoyé, je sens que le défenseur va la mettre dans cette zone, je laisse bien redescendre le ballon pour la prendre. Je vous avouerais que je pensais qu'elle allait partir dans la tribune. Mais je la prends tellement bien qu'elle part en lucarne. J'ai dû mettre un ou deux but comme ça dans ma carrière, mais je ne m'en souviens pas, j'en ai mis tellement (rires). C'est un but très important pour l'équipe car ça nous fait gagner le match".

L’HOMME DU MATCH :

Le collectif strasbourgeois a été une nouvelle fois à la hauteur. Sur la lancée de leur victoire sur le même score face à Nantes (1-0), les joueurs du Racing ont brillé davantage par leur abnégation défensive que leurs fulgurances offensives. Matz Sels a fait l’arrêt qu’il fallait, les défenseurs ont tenu la baraque et les joueurs offensifs n’ont pas été avares d’efforts, à l’image d’un Adrien Thomasson qui a multiplié les replis défensifs payants. Au passage, les Strasbourgeois réalisent un deuxième clean sheet consécutif (une première cette saison). Ils ont remporté cinq de ses six matchs en L1 en 2022.

LA STAT : 4.

Kevin Gameiro a marqué (au total à cinq reprises) lors de chacun de ses quatre derniers matchs en Ligue 1 (il n’a pas joué face à Nantes). Il a inscrit un but contre Montpellier, un à Clermont, un doublé à Bordeaux et un à Angers. Au stade Raymond Kopa, il a offert la victoire au Racing d’une limpide et puissante volée du pied droit, après un ballon mal repoussé par la défense du SCO (11ème minute).