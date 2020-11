Kevin MARTINEZ (AC Amiens) : "Je dois être le premier à motiver tout le monde"

Six matchs , six défaites en National 3. Le capitaine de l'AC Amiens Kevin Martinez (32 ans) n'avait jamais connu un début de saison aussi catastrophique depuis son arrivée au club en 2010. Il appelle donc ses coéquipiers à ne pas se relâcher pendant ce confinement.

"Garder une plus grande motivation que les autres équipes"

"Si on n'est pas motivé dans notre situation on ne pourra pas s'en sortir. Il faut donc _garder la motivation à fond_, encore plus que les autres équipes pour repartir de plus belle en décembre ou en janvier. Malgré tout la fédération va sûrement attendre pour que toutes les équipes se remettent à niveau physiquement."

Le confinement tombe peut-être bien pour faire un petit break, réfléchir tous posément, le staff comme les joueurs"- Kevin Martinez

Kiné à Ailly-sur-Somme, le défenseur emblématique de l'AC Amiens estime que "le confinement tombe peut-être plutôt bien pour nous, cela nous permet de faire un petit break, de réfléchir tous posément chacun de son côté, le staff comme les joueurs. La saison dernière nous avions fini sur six victoires et six nuls en douze matchs avant le confinement. Là on est sur six défaites et il y a un deuxième confinement. C'est peut-être un signe."

La suite de la saison dans l'inconnu

Mais Kevin Martinez est conscient que l'arrêt des compétitions peut entraîner une démobilisation chez certains. "C'est toujours le risque. Si on n'est pas derrière certains joueurs pour les pousser, il y en a toujours quelques-uns qui lâchent. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas si le championnat va aller au bout, si il n'y aura qu'une demi-saison, s'il y aura des play-off et des play-down, mais dans tous les cas il faut être prêts. En tant que capitaine _je dois être le premier à motiver tout le monde_, je pense qu'il ne nous manque pas grand chose pour faire basculer la situation avec des résultats positifs donc il faut garder la tête haute."

Par ailleurs l'AC Amiens est encore qualifié en Coupe de France, le 6e tour est reporté à janvier 2021.