Khephren Thuram appelé en bleu, Jean-Clair Todibo devra encore attendre

Deux Aiglons avaient les yeux rivés sur le téléphone. Un seul les a écarquillés en voyant son nom dans la première liste de l'année de Didier Deschamps . Le milieu de terrain Khephren Thuram va ajouter son prénom à ceux de son papa et son grand frère, qui ont écrit quelques unes des plus belles pages des Bleus. Champion du Monde et vice-champion du Monde, Lilian et Marcus voient le petit dernier de la famille perpétuer ce qui devient une tradition familiale. Le jeune homme de 21 ans, revenu à son meilleur niveau depuis l'arrivée de Didier Digard, est retenu pour la première fois de sa (jeune) carrière en Équipe de France et va retrouver son frère Marcus, retenu lui aussi.

Thuram, troisième du nom

Formé à Monaco, comme son papa, le milieu de terrain avait signé son premier contrat professionnel à l'OGC Nice à l'été 2019. Après 127 matchs en rouge et noir et certaines performances remarquables, le voilà qui va connaître un nouveau virage dans ce début de carrière fulgurant. Avec son profil atypique, il espère maintenant connaître sa première sélection alors que les Bleus disputent deux matchs de qualification pour l'Euro 2024 face aux Pays-Bas le vendredi 24 mars et en Irlande le 27 mars.

Todibo doublé par Fofana

En revanche, pas de Jean-Clair Todibo. Malgré une régularité remarquable cette saison et des performances XXL, le défenseur de 23 ans n'est pas retenu. La concurrence est plus féroce à son poste et le jeune homme né à Cayenne voit par exemple le défenseur de Chelsea Wesley Fofana lui passer devant pour une première sélection.