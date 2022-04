Kyllian Mbappé stratosphérique face à Lorient

Avec deux buts et trois passes décisives, Kylian Mbappé a été le grand artisan de la victoire du PSG contre Lorient dimanche soir (5-1).

Le PSG s'offre une belle victoire face à Lorient, 5-1. Malgré un petit trou d’air des parisiens au début de la deuxième période, et un but encaissé signé Terem Moffi à la 56', l'équipe n'a pas tremblé face aux lorientais.

Kyllian Mbappé s'offre également une belle performance avec deux buts et trois passes décisives. Doublé également de Neymar et un but de Messi à la 73'.

Malgré l'absence des ultras, les parisiens devraient retrouver la confiance de leurs supporters. Le PSG reste leader du championnat avec 12 points d'avance