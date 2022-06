Kjetil Haug, nouveau gardien du TFC : "Prêt à entrer dans la concurrence"

Arrivé en cours de stage à Navata, le nouveau gardien de but du TFC Kjetil Haug nous livre ses premières impressions sur son nouveau club. Entretien.

Le gardien norvégien Kjetil Haug est arrivé lundi soir à Navata pour faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Très vite dans le bain autour notamment de Maxime Dupé et Isak Pettersson, il nous confie ses premiers mots sur son arrivée à Toulouse.

Comment se passent ces premiers jours avec ta nouvelle équipe ?

"C'est un super groupe, avec des joueurs de grande qualité donc je suis vraiment excité."

Tu connaissais ce club ?

"Pas vraiment, mais j'ai suivi ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Je ne connais pas beaucoup mais ça a l'air d'être un club très sympa et une jolie ville."

Il y a plusieurs joueurs scandinaves, ça aide ?

"C'est toujours plus facile effectivement quand vous avez des mecs qui parlent la même langue. L'effectif a l'air très soudé."

Pourquoi avoir choisi Toulouse ?

"C'est un club ambitieux, de ce que j'ai entendu. Et qui joue très bien au football. Avec la montée en Ligue 1 en plus... Quand tu es joueur, tu veux jouer au plus haut niveau."

La saison était en cours en Norvège, tu es donc prêt physiquement ?

"C'est la chose bien mais aussi parfois difficile quand tu arrives de Scandinavie. J'ai déjà quatorze ou quinze matches. Je suis en forme, mais du coup j'aurais fait deux préparations. C'est dur mais c'est comme ça."

Ton ambition pour la saison à venir est d'être numéro 1 on imagine ?

"Mon ambition est d'arriver ici en travaillant dur, de faire de mon mieux. Ce sera au coach de décider. Il y a de très bons gardiens ici mais je suis prêt à entrer dans la concurrence. A moi de montrer au coach que mes performances sont assez bonnes pour jouer."

Tu as été surpris que le TFC t'appelle ?

"Ils n'ont pas eu besoin de me convaincre. C'est une opportunité énorme, je ne pouvais pas dire non. Oui j'étais un peu surprise que le TFC pense à moi, mais j'étais surtout très excité."