Koro Koné (Servette, Genève) : "Avec Jonas Omlin, Montpellier va se régaler"

La saison dernière, Koro Koné a affronté Jonas Omlin à quatre reprises, en Super League (Suisse). Il l'a aussi vu jouer plusieurs fois, et a été frappé par la qualité de son jeu au pied : "ce qui m'a marqué chez lui, c'est son jeu au pied et le fait que c'est un gardien imposant. Il est vraiment tranquille. Malgré sa grande taille, il va très vite au sol. Il nous a arrêtés quelques occasions. Mais vraiment, c'est son jeu au pied qui me plaît le plus. Nous les attaquants, on a besoin d'un gardien capable de faire des relances, ou en contre-attaque, d'offrir des ballons en profondeur. Et lui, il a cette capacité, du pied droit et du pied gauche. C'est vraiment ceci qui m'a marqué".

L'ancien buteur de Dijon et Boulogne, en France, estime que Jonas Omlin a la faculté de donner des ballons de but et l'a "trouvé imposant, dès sa première apparition" avec Montpellier, contre Rennes. Au sujet de ses réflexes, il se souvient d'un "match à domicile" où il avait envoyé "un ballon de la tête, dans les cinq mètres, en direction de la lucarne, sorti de la main gauche" par l'ancien gardien du FC Bâle. Enfin, ce que Koro Koné apprécie, "c'est sa capacité à rassurer ses défenseurs. Avec Hilton devant lui, ils seront sereins. Les défenseurs verront aussi qu'il va les aider au sol ou dans les airs", explique celui qui a par ailleurs évolué avec Téji Savanier, à Arles Avignon.