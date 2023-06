Krasso et l'AS Saint-Étienne, c'est terminé !

Ce n'était plus vraiment un secret, mais encore fallait-il l'annoncer et c'est chose faite. En fin de contrat, Jean-Philippe Krasso ne portera plus le maillot de l'AS Saint-Étienne. Le clan de l'attaquant ivoirien a officiellement annoncé ce lundi soir aux dirigeants stéphanois que le buteur ne prolongerait pas à l'ASSE.

Malgré une dernière offre de prolongation, le buteur évoluera donc sous d'autres couleurs la saison prochaine. Courtisé dans plusieurs championnats européens, le nom de Jean-Philippe Krasso revient avec insistance du côté de l'Étoile Rouge de Belgrade (Serbie).

De retour d'un prêt à l'AC Ajaccio, Krasso est devenu un élément incontournable cette saison à l'ASSE, marquant 17 buts et délivrant 12 passes décisives. Aux dirigeants stéphanois de lui trouver désormais un successeur lui permettant de jouer les premiers rôles la saison prochaine.