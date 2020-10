Kylian Mbappé annonce le décès du petit Lucas et rend un vibrant hommage au jeune supporter du PSG

Kylian Mbappé a publié un émouvant message, ce jeudi 22 octobre, sur Instagram et Twitter, pour rendre hommage au petit Lucas. Ce jeune supporter du Paris Saint-Germain est décédé à la suite d'une longue maladie. Il avait huit ans.

"C'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que Lucas est parti rejoindre les étoiles", écrit Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG rend hommage à "ce garçon rempli d'amour, de sympathie et surtout de courage" qui lui a "tellement appris" et avec qui il a "noué un lien fort". Vendredi dernier, lors du match à Nîmes, Kylian Mbappé avait célébré son but en dévoilant un tee-shirt sous son maillot avec une dédicace adressée au petit garçon : "Courage Lucas, je suis avec toi".

Lucas, 8 ans, souffrait d'une longue maladie depuis plus de dix mois. C'est l'associationLes Petites Bosses, qui vient en aide aux enfants et adolescents malades, qui avait publié en août dernier une vidéo dans laquelle Lucas dévoilait tout son amour pour son club de cœur.

Kylian Mbappé était ensuite entré en contact avec la famille du petit garçon et lui avait rendu visite, comme en témoigne les photos partagées sur ses comptes. "Je suis extrêmement fier d'avoir pu être ton copain jusqu'à tes derniers souffles et crois-moi, je le serai à jamais", écrit-il avant de conclure son message par "Je t'aime".