Kylian Mbappé au PSG : une immense attente à Bondy

Kylian Mbappé bientôt au PSG. Pour l'attaquant prodige, c'est un retour au source, lui qui est originaire de Bondy, en Seine-Saint-Denis. Dans sa ville on attend son retour en région parisienne de pied ferme.

"C'est dans la logique de son ancrage dans le territoire francilien, et notamment à Bondy!" Pour Sylvine Thomassin, la maire PS de Bondy, en Seine-Saint-Denis, d'où est originaire Kylian Mbappé, son arrivée prochaine au Paris Saint Germain (PSG) est "naturelle". A Bondy, Kylian Mbappé est avant tout un enfant de la ville et il suffit de se rendre au stade Léo Lagrange, où se jouent les matchs de l'AS Bondy football, son premier club, pour s'en rendre compte.

Un ado "beaucoup plus fort que tout le monde"

Agés de 18 ou 19 ans, Théo et ses amis y jouent une partie. Kylian, Théo le connait bien, il a joué avec lui, quand il avait 12 - 13 ans. "Il était vraiment au dessus" se souvient le jeune homme, "beaucoup plus fort que tout le monde, on lui donnait le ballon et il pouvait débloquer un match à lui tout seul".

Un peu plus loin, un groupe d'enfant de 12-14 ans d'un centre de loisirs de la ville s'installe sur un terrain. L'un d'eux se souvient de la venue de Kylian, en mai, pour partager dans sa ville natale, son titre de champion de France avec Monaco. "Il nous a amené des tee-shirts, des ballons, c'était magnifique".

Bondy attend l'arrivée de Mbappé au PSG de pied ferme Copier

Les parents de Mbappé très impliqués dans la vie bondinoise

Kylian Mbappé et Bondy, c'est une histoire qui ne s'est jamais arrêtée. Son père, Wilfried, était encore entraîneur à l'AS Bondy jusqu'il y a quelques semaines et sa mère Faiza, ancienne handballeuse professionnelle, est aussi très impliquée dans la vie associative de la ville.

Selon Sylvine Thomassin, Faiza Mbappé négocie d'ailleurs avec le PSG pour obtenir, avec le transfert de son fils, des aménagements pour Bondy. "Elle m'a dit qu'elle allait regarder avec le PSG comment le club pouvait rendre à Bondy ce que Bondy avait apporté à Kylian" nous confié l'élue, qui ajoute espérer une rénovation du stade Robert Gazzi, dans le sud de la ville, et pourquoi pas l'installation d'un terrain synthétique, qui couterait 1 million d'euros environ, selon elle.

Bondy pourrait profiter de l'arrivée de Mbappé au PSG. Ecoutez Sylvine Thomassin, la maire de la ville Copier

Un message affiché en ville et un nouveau city stade pour les jeunes

Déjà, le sponsor Nike a lancé plusieurs projets dans la ville. Des bâches doivent notamment être installées dans deux sites de la ville. "Nous allons proclamer un beau slogan qui dira 'ici le succès est enfant de l’audace, ici liberté et fraternité font la différence - Bondy ville des possibles' : il y aura une grande bâche à l'entrée de la ville, sur le modèle de la fresque de Zidane à Marseille" explique Sylvine Thomassin.

Pour Sylvine Thomassin, l'histoire de Bondy et celle de Kylian Mbappé sont intimement liées Copier

Nike prévoit aussi d'inaugurer le 6 septembre prochain un "city stade" pour les jeunes de la ville dans l'école où Kylian était scolarisée.