Kylian Mbappé bat le (vieux) record de buts de Just Fontaine

Kylian Mbappé a marqué 54 buts, toutes compétitions confondues, en une saison et bat le record détenu jusqu'ici (53 buts) par le toulousain Just Fontaine

Ce lundi, l'équipe de France de football a battu la Grèce (1-0) au Stade de France, grâce à un pénalty de Kylian Mbappé. Cette victoire lors de ce 4e match de qualifications à l'Euro 2024 assure aux Bleus la première place de leur groupe, mais il permet aussi à Kylian Mbappé de battre un record vieux de 65 ans : celui du nombre de buts inscrits en une saison, toutes compétitions confondues.

Just Fontaine détenait le record depuis la fin des années 1950

En effet, lors de la saison 1957-1958, Just Fontaine avait inscrit 53 buts. Kylian Mbappé en est, depuis ce lundi soir, à 54. Le joueur de Bondy, âgé de 24 ans, en compte 41 en club avec le PSG et 13 en Bleu. C'est aussi son 40e but en équipe de France, en 70 sélections.

Just Fontaine n'aura pas vu son record dépassé. Cette légende du foot, au palmarès immense (quatre titres de champion de France, meilleur buteur du championnat de France en 1958 et 1960. deux coupes de France, notamment), qui avait, lors du mondial en Suède en 1958, inscrit 13 buts en six matchs, est décédée à Toulouse, en février dernier. Près de 1.000 personnes avaient participé à ses obsèques en mars. Il avait vécu à Toulouse la grande partie de sa vie.

