Kylian Mbappé conteste une campagne publicitaire du PSG : le club reconnaît des erreurs

Le Paris Saint-Germain se serait bien passé de cet accrochage avec sa star Kylian Mbappé. Dans un message publié sur son compte Instagram , ce jeudi 6 avril l'attaquant a critiqué la campagne de publicité de son propre club. "Je ne suis pas en accord avec la vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain", écrit le joueur.

"On n'avait pas franchement besoin de ça en ce moment"

"On n'avait pas franchement besoin de ça en ce moment", glisse une source proche du dossier au PSG. L'ambiance au sein du club est déjà tendue à cause des mauvais résultats ces derniers temps. La direction – malgré son agacement au vu de la polémique engendrée par le message incendiaire de son joueurs – a tenté ce jeudi 6 avril de désamorcer l'affaire rapidement.

Ce spot publicitaire a été tourné lors d'un workshop. Plusieurs footballeurs du PSG y ont participé mais finalement, seul le message de Kylian Mbappé n'a été retenu. "L'ambiance, le terrain, l'atmosphère ... le parc des Princes englobe beaucoup de choses. C'est le 12e homme. C'est ce qui nous amène une force supplémentaire pour mener nos batailles", déclare l'attaquant assis en tribune. Puis, apparaît un montage avec les plus beaux buts de Kylian Mbappé sous le maillot du PSG. "Être Parisien c'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente, fier d'être ambitieux de faire des choses, on a envie de gagner, toujours se surpasser, et jamais oublier d'où on vient", conclut-il dans cette vidéo.

Ce message n'a rien de polémique mais Kylian Mbappé estime qu'il le met trop en avant et que cela pourrait faire penser qu'il n'y a que lui dans le projet PSG. La vidéo a été tournée lors d'un workshop.

Mea culpa du club

Le clan Mbappé et les dirigeants du PSG se sont longuement expliqués longuement. Le club a même fait son mea culpa et reconnu des erreurs à la chaîne avant la diffusion de ce message vidéo. Des sources proches au sein du club, expliquent d'ailleurs que la communication du PSG et le joueur, via ses proches, n'avaient pas validé ce message. Toutefois, le club a finalement décidé de laisser cette vidéo sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé avait déjà pris position pour défendre les droits d'images individuels des internationaux en équipe de France. En mars 2022, il avait r efusé de participer à une séance photo avec les sponsors dénonçant la convention qui obligeait les joueurs sélectionnés à se soumettre aux opérations publicitaires de la Fédération Française de Football. Il avait réitéré ses propos lors d'un autre rassemblement en septembre 2022.