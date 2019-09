Kylian Mbappé de retour pour affronter Bordeaux

Paris, France

Il est de retour ! Kylian Mbappé est bien dans le groupe parisien qui se déplace à Bordeaux, ce samedi, pour la 8e journée de Ligue 1. La pépite du PSG revient après un mois d'absence et sa blessure contractée lors de la rencontre face à Toulouse, fin août. Mauro Icardi est également disponible pour défier les Girondins, en revanche Cavani reste à l'infirmerie, l'Uruguayen est rejoint par Éric Choupo-Moting, touché lors de la défaite parisienne face à Reims.

Mbappé et Icardi disponibles quelques minutes

Si Thomas Tuchel a annoncé le retour de Kylian Mbappé et de Mauro Icardi avec le sourire, le technicien allemand a rapidement précisé que les deux hommes ne pourraient pas jouer 90 minutes face à Bordeaux. "Ils sont avec le groupe et disponibles pour quelques minutes", a expliqué Thomas Tuchel. "On a la possibilité de faire jouer Kylian, un peu plus que Mauro Icardi", a estimé le coach.

Neymar et Mbappé enfin associés

En cas d'apparition de Kylian Mbappé sur le terrain et si le Ney est lui aussi aligné sur la pelouse, les deux hommes joueraient ensemble pour la première fois de la saison. Entre les aléas autour du transfert du Brésilien et la blessure du crack de Bondy, leurs chemins sur une pelouse ne s'étaient encore jamais croisés depuis la reprise. "Je suis convaincu qu'ils ont les clefs, ils ont beaucoup de qualité et donnent beaucoup de solution dans notre jeu", affirme Thomas Tuchel.