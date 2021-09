Kylian Mbappé toujours incertain pour PSG - OL

Jouera - jouera pas Kylian Mbappé contre Lyon ? L'international français est toujours incertain pour la rencontre choc de la 6ème journée de L1 entre le PSG et l'OL prévu ce dimanche à 20h45. Le club parisien vient d'annoncer "bonne évolution de la blessure" et qu'un "dernier point sera fait dimanche matin".

Pour rappel, Kylian Mbappé s'est blessé lors de la rencontre de Ligue des champions face à Bruges, mercredi dernier. À deux reprises, il s'est fait écraser le pied, et il souffre d'un traumatisme au gros orteil du pied gauche.

Lors de sa conférence de presse d'avant match, Mauricio Pochettino l'entraîneur parisien a expliqué que "Kylian s’est entraîné avec le groupe avec certaines précautions. Il faut voir comment il est demain matin."

Verratti, Ramos et Bernat toujours pas disponibles

Pour cette rencontre, Paris va retrouver ses suspendus en Ligue des champions : Gana Gueye et Angel Di Maria. En revanche toujours pas de retour pour Marco Verratti qui "poursuit ses soins pour la contusion sur son genou gauche avec une évolution positive", ni de Sergio Ramos qui "poursuit sa préparation individuelle sur le terrain" et de Juan Bernat (reprise). À noter aussi que le jeune Ismaël Gharbi continue ses soins pour sa gêne aux adducteurs et reprendra avec le groupe la semaine prochaine.