Kylian Mbappé au PSG : ce qu'il faut retenir de sa conférence de presse

"J'ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français et j'ai envie de continuer à tirer la France vers les sommets", a expliqué Kylian Mbappé, ce lundi en conférence de presse au Parc des Princes, 48h après l'annonce de sa prolongation pour trois au Paris Saint-Germain. "Mon histoire au PSG n'est pas terminée. J'ai encore de beaux chapitres à écrire au niveau collectif et individuel", s'est encore justifie l'attaquant star du PSG. "Une décision difficile" pour autant, a-t-il reconnu. "Bien sur que ça pesait, c'était une décision difficile, je me suis réfugié dans mon football, je voulais faire le meilleur choix possible, mon choix", a-t-il détaillé.

Le choix du cœur et du projet sportif

Un choix du coeur semble confirmer Kylian Mbappé. "Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir, j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision à ce moment là. Aujourd'hui il y a un autre contexte."

L'attaquant superstar qui affirme avoir pris sa décision seulement "la semaine dernière" et n'a jamais caché vouloir être au cœur du projet du club parisien, a aussi promis de ne pas empiéter sur la direction sportive du club, disant ne pas vouloir aller "au-delà" de sa fonction de joueur. "Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n'irai pas au-delà de cette fonction, je n'irai pas au delà de ma fonction de joueur", a dit Mbappé. Il ne demande pas à devenir capitaine par exemple, rendant hommage à son coéquipier, Marquinhos, actuel porteur du brassard.

"L'argent n'est pas le plus important pour Kylian, c'est le sportif", assure Al-Khelaïfi

Le Paris SG garde "le meilleur joueur du monde", s'est félicité de son côté le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, parlant de "grand jour" pour le club. "Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde", a savouré le dirigeant en préambule. "Aujourd'hui est un grand jour pour le Paris SG, pour nos supporters en France et dans le monde entier : Kylian reste au PSG pour les trois prochaines saisons, c'est important pour nous et pour la Ligue 1."

Le président qui a lui-même géré le dossier Mbappé au PSG et qui assure que "l'argent n'est pas le plus important pour Kylian (Mbappé), c'est le sportif." La preuve selon lui, d'autres clubs dont le Real Madrid pouvaient "le payer plus que nous".

Les "bons conseils" d'Emmanuel Macron ?

Plusieurs choses ont donc peser dans la décision a expliqué Kylian Mbappé qui a reconnu, au micro de France Bleu Paris, avoir aussi consulté Emmanuel Macron sur le sujet, appréciant les "bons conseils" du président français, qui voulait que l'attaquant "reste".

"On a échangé pas mal de fois. On va dire que c'était des bons conseils. Il voulait que je reste, ça fait partie des négociations", nous a dit le joueur lors d'un entretien complémentaire. "Il fait partie des différentes personnes avec qui j'ai parlé pour du foot ! C'est là qu'on voit que le foot a changé et qu'il a une place importante dans la société."

Un message d'apaisement aux Madrilènes

Kylian Mbappé a enfin profité de cette conférence de presse pour envoyer un message aux Madrilènes. "Je remercie les fans du Real. Je comprends la déception, j'espère qu'ils comprendront que j'ai choisi de rester dans mon pays, que je veux continuer à jouer en France dans un club français car je suis français."

Le Parisien affirme d'ailleurs avoir prévenu les dirigeants du club espagnol de sa décision avant le PSG.