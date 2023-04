Kylian Mbappé rend visite aux ultras du PSG

Il faut remonter à loin dans l'histoire du PSG pour voir des joueurs passer un moment avec les ultras du club en dehors d'un match. Samedi soir, accompagné de Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, Kylian Mbappé s'est rendu à l'anniversaire des 15 ans de la K-Soce Team (KST).

"Il faut que ce soit nous, tous ensemble"

Dans une vidéo publié sur les réseaux sociaux, on voit l'attaquant star du PSG tenir un discours fort et expliquer qu'il s'exprime au nom du groupe "je suis content de venir pour vous témoigner de l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement, on aimerait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus." et d'enchaîner "il faut que ce soit nous, tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure, on n’a pas répondu aux attentes du club, aux vôtres, et aux nôtres. Mais on veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison et gagner le championnat."

Le moment s'est terminé par le craquage d'un fumigène par un Kylian Mbappé tout sourire. Ce passage a été largement commenté et applaudit par les supporters du PSG qui voit en l'attaquant star l'unique patron du groupe parisien.

