Kylian Mbappé reste au PSG : "Je suis à peu près sûr que l'aspect financier n'entre pas en compte"

Depuis 15h ce samedi, la sphère PSG est en ébullition. Kylian Mbappé a accepté l'offre de prolongation du PSG comme se l'est fait confirmer Radiofrance. L'attaquant a décidé de rester à Paris. Alors le club et le joueur ne l'ont pas encore officialisé mais ils devraient le faire à l'occasion de la rencontre face à Metz ce samedi à 21h.

Cette prolongation à venir est accueillie avec soulagement et enthousiasme par les anciens du Paris-Saint-Germain que le service des sports de Radiofrance a contacté.

"C'est une bonne chose pour le PSG, pour les supporters"

Ancien joueur et entraîneur au PSG, Luis Fernandez est attendu ce soir au Parc des Princes pour la fête du 10e titre. L'ancien international a souligné sur l'antenne de franceinfo que "C'est une bonne chose pour le PSG, pour les supporters de garder un joueur comme ça" et de rajouter "Garder un joueur aussi talentueux, avec des qualités énormes : c'est un garçon qui ne cesse de progresser, d'enflammer les foules, les stades, c'est une bonne chose. Espérons qu'ils réussiront finalement à obtenir ce titre en Ligue des champions la saison prochaine".

"Je suis à peu près sûr que l'aspect financier n'entre pas en compte"

Ex-joueur du PSG, Patrick Mboma, entre 1992 et 1997, est un proche du clan Mbappé. Quand on lui a demandé si il était surpris par cette prolongation, sa réponse a été claire "Surpris, non" et d'enchaîner "Je n'ai jamais pensé que Kylian se moquait des gens en disant qu'il réfléchissait. Je pense qu'il réfléchissait réellement et réfléchir ce n'est pas dire que le Real Madrid a la priorité".

"Je suis à peu près sûr que l'aspect financier n'entre pas en compte", selon l'ancien Parisien. "Ce sont les clubs qui ont fait des offres qu'il a acceptées. Ce sont des offres importantes à la hauteur de l'importance du joueur sur la planète football". "Que Kylian Mbappé reste à Paris, on peut considérer qu'il s'agit d'une claque pour les supporters madrilènes mais à 23 ans, refuser le Real Madrid, peut permettre à 24, 25, ou même 28 ans d'y arriver, même si les responsables du Real Madrid sont certainement très vexés".

"Je pensais qu'il suivrait son rêve"

Malgré sa joie de voir prolonger Kylian Mbappé, Jérôme Alonzo (ancien gardien du PSG et consultant Radiofrance) ne cache pas pour autant sa surprise face à cette prolongation de Kylian Mbappé au PSG. "Je pensais qu'il suivrait son rêve", reconnait-il. Le Qatar, propriétaire du Paris-Saint-Germain, a dû selon lui "dégainer une offre qu'on ne peut pas refuser". "Pour combattre un rêve, il n'y avait que ça : un projet viable sur le court terme et une proposition financière qu'on ne pouvait pas refuser. Ce sont ces deux éléments combinés qui ont convaincu Kylian de rester".

